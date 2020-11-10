PlayStation 5 поддерживает клавиатуру и мышку

Длительное время геймеры со всего мира жаловались на то, что к консоли от компании Sony нельзя подключить клавиатуру с мышкой, а это немного мешает при выполнении определенных действий. Например, играть в шутеры кому-то удобнее на клавиатуре и мышке, нежели на геймпаде, особенно если речь идет о проектах без автонаведения. Теперь у консоли нового поколения будет возмонжость реализовать подключение клавиатуры и мышки по беспроводному протоколу. Правда, сами разработчики должны выполнить настройку игры так, чтобы клавиатура и мышка работали, но производитель консоли такую возможность дает. Осталось только разобраться в том, как правильно подключать клавиатуру с мышкой и какие игры поддерживают данную технологию, чтобы потом играть с комфортом.