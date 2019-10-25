Плюсы и минусы Honor 9X 4/128GB. Официальный анонс в России

Самый народный бренд представил два новых смартфона Honor 9X и Honor 9X Premium c двойной и тройной основными камерами соответственно. Основной модуль в них на 48 Мп. Дополнительно были представлены беспроводные наушники Honor Sport PRO.

«Наша компания стремится быть на передовой технологического прогресса, предлагая людям самые актуальные функции для удобства их жизни, — уверен президент Honor Джордж Чжао. — Honor 9X с панорамным экраном, выдающейся камерой и ярким дизайном был разработан для все тех, кто ведет активную жизнь как в цифровом, так и в реальном пространстве».

Яркий панорамный экран с диагональю 6,59 дюймов не имеет рамок и вырезов. Его полезная площадь составляет 91%. Десятки тысяч призм отражают и преломляют свет, создавая уникальные блики в виде латинской буквы X. Будут доступны расцветки сапфировый синий и полночный чёрный.

Смартфон получил тройную (двойную для базовой версии) основную камеру. Главный модуль имеет разрешение 48 Мп, диафрагму f/1.8 и большой 1/2–дюймовый сенсор CMOS. Усовершенствованные интеллектуальные алгоритмы и режим стабилизации при ночной съёмке AIS Super Night обеспечивают хорошее качество изображения даже при дефиците освещения.

Старшая модель имеет широкоугольный модуль с углом обзора 120°, зато младшая будет оснащена модулем NFC. Фронтальная камера на 16 Мп выдвигается из корпуса.

За производительность отвечает 8-ядерный Kirin 710F. Старшая модель имеет 6 ГБ ОЗУ, а младшая – 4 ГБ. Обе модели располагают 128 ГБ основной памяти с возможностью расширения за счет microSD. При толщине 8,8 мм, в новый смартфон встроена батарея на 4000 мАч. Примечательно, что в смартфоне не стали избавляться от разъема для наушников. Для подключения к ПК и зарядки используется разъем USB Type-C.

Продажи стартуют 8 ноября по рекомендованной цене 16 990 рублей за младшую и 18 990 рублей за старшую версию, а если оформить предварительный заказ, то можно получить в подарок фитнес-браслет Honor Band 5.

Вместе с новым смартфоном были представляет Bluetooth-наушники HONOR Sport PRO. Большая батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы. Гарнитура умеет подзаряжаться прямо от смартфона через штекер USB Type-C.

Кроме того, они поддерживают технологию быстрой зарядки, и всего 5 минут зарядки будет достаточно для 4 часов прослушивания музыки. Сменные силиконовые амбушюры надёжно фиксируют гаджет в ушах даже во время спортивных тренировок, а чистое звучание с насыщенными басами и минимальные задержки сигнала придутся по вкусу любителям мобильного гейминга.

Магнитные крепления на тыльной стороне выполняют функцию автоматического включения и выключения: пока наушники не используются, достаточно просто соединить магниты вместе для выключения, а стоит их разъединить, как гарнитура автоматически включится и соединятся со смартфоном. Цена и старт продаж пока не объявлены.

Автор: Артем Костенко