Почему GeForce RTX 3080 использует память GDDR6X с частотой 19 Гбит / с, а не более быстрые варианты

Когда NVIDIA анонсировала свои графические процессоры GeForce RTX 3080 и 3090 Ampere, она уточнила, что в новых графических процессорах будет использоваться память Micron GDDR6X со скоростью 19 Гбит / с. Но поскольку есть более быстрые модули GDDR6X, уже доступные в варианте 21 Гбит / с, всем оставалось недоумевать, почему NVIDIA просто не использовала более быструю память от Micron. Поэтому технологический сайт Igor's Lab решили провести тестирование с помощью инфракрасной камеры, которая измеряет выделяемое тепло.

Чипы Micron, такие как GDDR5, GDDR5X и GDDR6, рассчитаны на максимальную температуру перехода (TJ Max) в 100 градусов Цельсия. Для достижения наилучших результатов рекомендуется, чтобы эти чипы работали в диапазоне от 0 ° C до 95 ° C. Однако, когда дело доходит до новых модулей GDDR6X, установленных в новых видеокартах.По оценкам лаборатории Igor's, они могут достичь 120 ° C, прежде чем они будут повреждены, а это означает, что TJ Max должен быть 110 ° C или 105 ° C.

При измерении температуры модулей GDDR6X, Igor's обнаружил, что самый горячий чип работал при 104 ° C, а это означает, что чипы работают довольно близко к TJ Max. К этому привели дизайнерские решения NVIDIA, так как самые популярные чипы работают рядом с регуляторами напряжения, которые могут сильно нагреваться сами по себе.

Вывод здесь заключается в том, что тепло, выделяемое картой, довольно велико с TGP в 320 Вт, а это означает, что охлаждение представляет собой серьезную проблему, которую NVIDIA удалось удержать под контролем, однако дизайнерские решения привели к некоторой возможной потере производительности. Вместо того, чтобы NVIDIA использовать более быстрые чипы Micron 21 Гбит / с, они вынуждены использовать варианты 19 Гбит / с. Делается вывод, что текущие чипы ограничены только температурой, так как карта довольно горячая, и поэтому NVIDIA не использует более быстрый вариант GDDR6X.