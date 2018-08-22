Poco F1 официально анонсировали

Компания Xiaomi решила еще больше удивить своих фанатов — она выпустила смартфон под названием Poco F1. И F1 это название, а Poco это бренд. То есть, производитель решил выпускать устройства не только под собственным логотипом. Новинка удивила большим дисплеем с диагональю 6,18 дюйма, приличной производительностью и вполне привлекательным дизайном. С устройством еще нужно более детально познакомиться, чтобы понять насколько продукт подходит для текущего рынка. Сверху, правда, есть вставка в экране, которая мешает просматривать видео в полном формате или прочий контент. Но, это сейчас такая мода и жаловаться на челку уже не принято. Так что просто посмотрите на скриншоты и подождите, пока появится цена для России. Тогда можно будет говорить о конкуренции с другими устройствами и так далее.