Poco M4 Pro 5G получит 64-Мп камеру

В сети появились подробности о смартфоне Poco M4 Pro 5G, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит однокристальную систему мощнее, чем в Poco M3 Pro 5G (восьмиядерная MediaTek Dimensity 700), поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти и 6/128 ГБ памяти, фирменную оболочку MIUI 12.5 на основе операционной системы Android 11, многомодульная тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп и батарею ёмкостью 5000 мАч. Цена смартфон окажется на уровне Poco M4 Pro 5G, а официальный релиз ожидается в начале следующего месяца.