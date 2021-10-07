Poco M4 Pro 5G получит 64-Мп камеру

В сети появились подробности о смартфоне Poco M4 Pro 5G, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит однокристальную систему мощнее, чем в Poco M3 Pro 5G (восьмиядерная MediaTek Dimensity 700), поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти и 6/128 ГБ памяти, фирменную оболочку MIUI 12.5 на основе операционной системы Android 11, многомодульная тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп и батарею ёмкостью 5000 мАч. Цена смартфон окажется на уровне Poco M4 Pro 5G, а официальный релиз ожидается в начале следующего месяца.

Комментарии и отзывы Poco M4 Pro 5G
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