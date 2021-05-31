Poco X3 GT получит поддержку сетей 5G

Сетевые инсайдеры сообщают о том, что компания Xiaomi скоро выпустить в Индии смартфон Poco X3 GT с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Это будет не самостоятельный смартфон, а переименованный Redmi Note 10 Pro 5G. Также к выпуску готовится Poco F3 GT, известный как Redmi K40 Game Enhanced Edition. Стоит отметить, что подобный ребрендинг – обычное дело для Xiaomi.

Redmi Note 10 Pro 5G оснащается процессором MediaTek Dimensity 1100 с модемом 5G, системой охлаждения площадью 16370 мм2, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, 6,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 67 Вт, модулями Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC 3.0, ИК-излучателем, стереодинамиками JBL и массой 193.
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