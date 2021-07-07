Poco X3 Pro получил апдейт до MIUI 12.5

Poco выпустила обновление для владельцев смартфона Poco X3 Pro — апдейт программного обеспечения до MIUI 12.5 распространяется на ограниченное количество устройств в целях бета-тестирования работы гаджета. Если этот первый этап развертывания пройдет гладко, он будет расширен, чтобы охватить все устройства Poco X3 Pro по всему миру. Обновление MIUI представлено весьма внушительным объёмом в 830 МБ, которое включает в себя все основные аспекты пользовательского интерфейса для всестороннего повышения производительности. Текущие исправления безопасности от июня 2021 года тоже доступны для загрузки, и это позволит Poco X3 Pro ускориться в этом аспекте — ранее производитель так часто апдейты безопасности не выпускал.

Стоит отметить, что некоторые наблюдаемые в смартфоне ошибки также были исправлены в последнем обновлении, что позволило пользовательский опыт — некоторые проблемные места действительно поправили. Например, ярлык жестов был добавлен в приложение Notes, да и само приложение Notes, похоже, было полностью переработано, с добавлением динамических макетов, интеллектуальных карт со сложной структурой и более гибких набросков и рисунков. В настоящее время неясно, когда начнется полное развертывание обновления, но мы ожидаем, что производитель довольно быстро проведет оценку апдейта, исправит возникшие проблемы, после чего спокойно запустит развёртывание по всем регионам мира без каких-либо ограничений. В России, вероятно, апдейт будет представлен одним из первых.
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