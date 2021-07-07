Poco X3 Pro получил апдейт до MIUI 12.5

Стоит отметить, что некоторые наблюдаемые в смартфоне ошибки также были исправлены в последнем обновлении, что позволило пользовательский опыт — некоторые проблемные места действительно поправили. Например, ярлык жестов был добавлен в приложение Notes, да и само приложение Notes, похоже, было полностью переработано, с добавлением динамических макетов, интеллектуальных карт со сложной структурой и более гибких набросков и рисунков. В настоящее время неясно, когда начнется полное развертывание обновления, но мы ожидаем, что производитель довольно быстро проведет оценку апдейта, исправит возникшие проблемы, после чего спокойно запустит развёртывание по всем регионам мира без каких-либо ограничений. В России, вероятно, апдейт будет представлен одним из первых.