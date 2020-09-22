Подбираем аксессуар для Amazfit Verge 2

Очень часто пользователи спрашивают, какие аксессуары для Amazfit Verge 2 / Verge 2 ECG (A1807) стоит покупать, на что стоит смотреть в первую очередь и так далее. Мы решили достаточно комплексно подойти к этому вопросу, чтобы пользователь четко понимал, какие компоненты стоит покупать, какие не стоит. Например, мы всегда рекомендуем начинать подбор аксессуаров с защитного стекла — пользователь постоянно пользуется сенсорным дисплеем, носит устройство на руке и вполне может поцарапать гаджет или просто протереть его корпус. Это выглядит крайне неприятно и если даже пользователь очень аккуратно носит гаджет, то рано или поздно проблемы будут появляться. Чтобы от них избавиться, стоит присмотреться к защитному стеклу.Главное преимущество такого вот стекла в том, что оно по прочности пусть и уступает тому, что установлено поверх дисплея часов, но при желании вы можете легко дополнительное стекло снять, заменить и пользоваться дальше целыми часами. То есть, у пользователя нет необходимости тратить много личных средств на ремонт устройства, на замену важных компонентов и так далее. Достаточно просто купить другое стекло, поставить его на лицевую панель своего устройства и пользоваться. А через какое-то время, через год, например, достаточно заменить его на новое, которое тоже стоит вполне разумных денег и при этом не требует от пользователя серьёзных вложений сил, ведь наклеить стекло на часы легко.

Также стоит отметить, что производители частенько выпускают различные корпусы и ремешки для своих умных часов. Благодаря этому пользователь получает достаточно привлекательную возможность взять свой гаджет, заказать сменный корпус и сам ремешок, после чего получить буквально новые часы. Это очень круто, ведь производители выпускают качественные модели и этого обычно хватает, чтобы пользователь получил удовольствие от обновления своего умного устройства. Благо, стоимость подобных аксессуаров достаточно низкая и никто не мешает вам заказать хоть целую гору таких интересных штук. Главное все же не перебарщивать с экономией — покупать совсем уж дешевые гаджеты не стоит.В любом случае, подобные аксессуары позволяют пользователю продлить жизнь устройству. Вы просто берете и заказываете корпус, меняете его, после чего начинаете активно пользоваться продуктом, наслаждаясь тем, что он вам дает. Большего и не нужно.