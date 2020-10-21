Подбираем чехол для Huawei Honor 30 Pro plus

Очень часто пользователи после покупки смартфона не покупают защитных аксессуаров, так как по их мнению устройство должно выполнять поставленные задачи в первозданном виде. Однако чехол для Huawei Honor 30 Pro plus + (EBG-AN10), например, все же стоит приобрести, ведь без него будет довольно проблематично работать с устройством длительное время без поломок, трещин и прочих мелких повреждений. Особенно это касается тех пользователей, которые активно пользуются устройством в разных ситуациях и сценариях, когда не всегда удается положить устройство на подходящую поверхность. В этих ситуациях можно легко поцарапать тыльную панель, которая выглядит очень стильно, но и портится буквально моментально.

При этом многие пользователи опять же не понимают, что если вы берете смартфон и относите его в сервисный центр для замены тыльной панели, то там назовут стоимость примерно в треть стоимости нового смартфона. Заменить тыльную панель — очень тяжело, ведь нужно разобрать устройство, после чего достать массу комплектующих, а потом перенести их в другой корпус. Обычно это стоит дорого, так что мы настоятельно предлагаем обратить своё внимание на тот вариант, который пользуется спросом у пользователей вот уже на протяжении длительного времени. Да, речь идет о защитном чехле, который стоит копейки относительно того, сколько стоит замена тыльной панели, при этом он отлично защищает устройство от различных царапин.

Благо, на рынке предостаточно различных чехлов, которые вполне справляются с поставленными задачами за адекватные деньги. Например, есть целая россыпь различных вариантов из пластика или силикона, которые стильно смотрятся, при этом дают возможность пользователю не думать о мелких повреждениях смартфона — вы просто носите устройство какое-то время, после чего после сильных повреждений самого чехла отправляете аксессуар в мусорный бак, заказываете себе новое устройство и дальше пользуетесь гаджетом с полным удобством. Это куда дешевле, чем покупать сменную панель или ремонтировать смартфон постоянно.

Главное определить, какой вариант дизайна вам нравится больше всего, после чего заказать понравившийся вариант и наслаждаться гаджетом в полной мере. А через год или даже два он будет выглядеть точно так же, как и на момент покупки, что тоже большое преимущество — смартфон после этого легче будет продать.
Комментарии и отзывы Huawei Honor 30 Pro plus
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