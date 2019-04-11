Подборка бюджетных смартфонов INOI

INOI 6

Выбирая недорогие смартфоны, мы стараемся обращать внимание на дизайн и начинку, не обращая внимания на качество сборки. После чего сталкиваемся с различными проблемами во время эксплуатации. В следствии этого, мы приходим к выводу, что сейчас трудно выбрать из бюджетных вариантов что то стоящее и качественное. Но компания INOI нашла золотую середину, создав баланс между качеством сборки, дизайном и начинкой, выпустив бюджетные смартфоны на российский рынок. Технически смартфоны построены на разных версиях Android, у них разный объем памяти, типично это 1/8, 2/16 ГБ, каких-то иных особенностей нет. Дизайн модельного ряда выдержан в единой гамме, материалы хороши, это матовый, бархатистый пластик, и только в одной, старшей модели стекло. Отсюда можно сделать вывод, что второй упор сделан на внешность моделей, они должны быть заметны на полках, заметны в своих ценовых сегментах. Нечто подобное мы видим у той же Alcatel многие годы, эта стратегия успешна для бюджетных моделей. В этой подборке мы решили выбрать самые лучшие модели смартфонов INOI, по мнению

INOI 5 Pro

- это хороший аппарат для учебы и работы, который выполнен в черном корпусе и предусматривает 8 ГБ памяти. Диагональ устройства достигает 5.5": корпус модели удобно лежит в ладошке, что позволяет задействовать только одну руку. Технология IPS позволяет экрану выводить изображение в разрешении 1280x640.Особенность смартфона в повышенной емкости аккумулятора – 4750 мАч, что позволяет использовать ресурс аппарата в течение двух суток, не прерываясь на зарядку. INOI 6 справляется отлично с любыми задачами благодаря работе процессора MediaTek MT6739, который функционирует на частоте 4x1.3 ГГц. Оперативная память объемом 1 ГБ говорит о том, что аппарат гарантирует быстродействие и оперативность в решении повседневных задач. Стабильность загрузки достигается даже в использовании смартфона в режиме многозадачности. Конструкция устройства предусматривает слоты для 2 SIM, что позволяет расширить воможности общения, выбрав для пользования пакеты двух разных операторов.

INOI 5i

- предложит своему обладателю 5.5-дюймовый экран, на который все изображения, видео и фильмы выводятся в разрешении 1440x720 пикселей. Вы по достоинству оцените двойную 13-мегапиксельную камеру, при помощи которой сможете сделать невероятно качественные снимки в условиях любого освещения. Модель INOI 5 Pro хороша и тем, что в ней установлен 4-ядерный процессор, который гарантирует высокую производительность и позволяет загружать приложения внушительного объема. Смартфон порадует и 5-мегапиксельной фронтальной камерой, благодаря которой ваш альбом пополнится высококачественными селфи с друзьями. Объем встроенной памяти устройства составляет 16 ГБ с возможностью последующего расширения посредством соответствующей карты. Продолжительную работу смартфона без необходимости в подзарядке обеспечит аккумулятор емкостью 2850 мАч.

INOI 5i Lite

- стал обладателем 8 ГБ встроенной памяти, объем которой вы сможете расширить при помощи соответствующей карты. Как нельзя кстати придется и двойная основная камера, дополненная светодиодной вспышкой и различными опциями, позволяющими значительно улучшить качество изображений при любых условиях. В модели INOI 5i предусмотрен 5.5-дюймовый экран, благодаря которому любимым контентом вы сможете насладиться в разрешении 1280x640 пикселей. Мощный аккумулятор емкостью 2850 мАч обеспечит длительную непрерывную работу смартфона без необходимости в подзарядке. А 4-ядерный процессор и 1 ГБ оперативной памяти позволят загружать приложения и различные файлы внушительного объема в считанные минуты.

INOI 3 Power

- создан с вниманием к деталям, поэтому отлично выглядит и прекрасно лежит в руке. Стильная задняя крышка из прорезиненного поликарбоната, хромированные кнопки управления, плавные линии изогнутого 2.5D стекла подчеркнут прекрасный дизайн и вкус своего владельца. Дисплей INOI 5i Lite сделан по современному стандарту 18:9, который по сравнению с дисплеями предыдущих поколений даёт большую поверхность дисплея в том же корпусе телефона за счет более узких рамок. Поэтому просмотр видео, серфинг в интернете или любимая игра на пятидюймовом экране INOI 5i Lite принесут еще больше удовольствия. Новый уровень портретных и панорамных снимков! Двойная 8Мп камера смартфона INOI 5i Lite позволит тебе запечатлеть яркие моменты своей жизни такими какие они есть. Вместе с чистым Android и энергоэффективным процессором INOI 5i Lite позволит тебе дольше оставаться на связи.

- обладает лаконичным дизайном, выпускается в черном корпусе. Он отличается сбалансированными характеристиками, покроет потребности большинства покупателей. Смартфон INOI 3 Power 8 ГБ оснащается дисплеем на 5 дюймов. За счет этого аппарат получил компактные размеры, с ним можно взаимодействовать одной рукой. Работает телефон на базе ОС Android. Эта операционная система стабильная и предоставляет огромное количество возможностей для пользователя. В смартфоне применяется процессор MediaTek MT6580. Он состоит из четырех ядер, функционирующих на частоте 1.2 ГГц. Чип дополняется графикой Mali-400 MP2, можно пользоваться различными приложениями на телефоне, запускать простые игры. В представленном аппарате установлен литий-полимерный аккумулятор с емкостью 3500 мА·ч. Он позволяет добиться высокой автономности смартфона. Подзарядка телефона осуществляется через порт microUSB. В коробке предоставляется съемный аккумулятор, блок питания для подключения к розетке, кабель USB.