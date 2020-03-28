Подборка игровых клавиатур до 10000. HyperX Alloy FPS Pro (Cherry MX Red) Black USB

Клавиатура HyperX Alloy FPS Pro (Cherry MX Red) Black USB

Игровая периферия стала отдельной и очень перспективной отраслью рынка. Все серьезные корпорации и компании постоянно мониторят разработку новых моделей и даже модернизируют существующие. Сегодня наша редакция MegaObzor.com поделится рейтингом популярных игровых клавиатур стоимостью до 10 000 тысяч рублей.

HyperX — бренд американской компании Kingston Technology. Специализируется на создании высокопроизводительных твердотельных накопителей, памяти DDR4 и DDR3, USB-флеш-накопителей, а также геймерских гарнитур и игровых аксессуаров.Клавиатура HyperX Alloy FPS PRO механического типа по своим характеристикам оптимально подойдет для игровых баталий. Представленная модель оснащена цельной стальной рамой и оформлена в черной расцветке. Внешний вид клавиатуры дополняет красная подсветка. Всего в этой модели предусмотрено 87 клавиш, в том числе и клавиша функции.

Клавиатура оснащена механическими переключателями Cherry MX Red, которые отличаются завидной откликаемостью и надежностью.

В авангарде функциональных возможностей устройства находится игровой мод, 100% эффект anti-ghosting, благодаря которому можно одновременно использовать все клавиши устройства, а также красная LED-подсветка со множеством динамических световых эффектов, призванная дополнить вашу внутриигровую атмосферу. HyperX Alloy FPS Pro - это настоящая квинтэссенция всего того, что так ценят современные геймеры.

Клавиатура Logitech G G413 Black USB

Logitech-это швейцарский производитель компьютерной периферии и устройств для геймеров. Компания Logitech заслужила репутацию лучших производителей качественной компьютерной техники.Если вам нужна надежная и функциональная клавиатура, то стоит обратить внимание на клавиатуру Logitech G G413 Black USB.

Основу корпуса Logitech G413 составляет пластик с матовым покрытием. Лицевая панель представляет собой алюминиевую пластину со шлифованным покрытием. Сборка проведена качественно, общая жесткость конструкции высокая.

Одним из основных достоинств Logitech G413 являются механические переключатели Romer-G, которые имеют целый ряд существенных преимуществ. Среди них стоит выделить великолепную откликаемость и превосходную надежность, а также небольшую дистанцию срабатывания, составляющую всего 1,5 мм. Благодаря этому каждая команда и каждое нажатие будут регистрироваться на 25% быстрее в сравнении с обычными механическими переключателями. Romer-G прекрасно сочетают в себе высокую скорость, абсолютную точность при пользовании, при этом не издавая практически никакого шума во время работы.

Кириллица и латиница на клавиатуре подсвечиваются равномерно. Logitech G413 поддерживает только красную подсветку с эффектном дыхания и несколькими уровнями яркости.

Logitech G413 Mechanical Gaming Keyboard обладает программируемыми клавишами, при помощи которых можно будет установить макросы в какой-нибудь онлайновой игре.

Еще одним немаловажным преимуществом клавиатуры является эффект Anti-Ghosting, позволяющий одновременно применять до 26 клавиш вместе со специальными кнопками Shift, Ctrl и Alt. Благодаря этому вы можете быть полностью уверены в том, что каждое ваше нажатие и каждая команда будут мгновенно зарегистрированы и отображены на экране монитора в независимости от их общего количества в секунду.

Клавиатура Razer Ornata Chroma Black USB

Logitech G413 станет хорошим выбором при поиске недорогой клавиатуры с цифровым блоком, позволяющий комфортно эксплуатировать данную клавиатуру в играх различных жанров. Рассматривать эту модель можно и в качестве постоянной для работы с повседневными приложениями, и в качестве инструмента для набора текста.

Razer — компания, занимающаяся разработкой и созданием профессионального игрового оборудования. В её ассортименте мыши, коврики для мыши, клавиатуры, наушники, игровые системы.Razer Ornata Chroma - это ультрасовременная механико-мембранная клавиатура, которая объединяет в себе преимущества мембранных клавиш и механических переключателей. Данное устройство способно обеспечить максимально комфортное управление наряду с мгновенной скоростью передачи информации, что позволит вам раз за разом опережать внутриигровых оппонентов.

Razer Ornata Chroma оснащена высококлассной системой подсветки Chroma c широкой палитрой цветов, количество которых достигает 16,8 миллионов. К тому же, вы можете без труда настроить множество интерактивных световых эффектов, создающих яркую и насыщенную игровую атмосферу, а также позволяющих устройству мгновенно реагировать на каждое ваше действие разнообразным свечением.

У игровой клавиатуры Ornata Chroma есть еще один козырь. Речь идет о специальной подставке для запястья, позволяющей с максимальным комфортом насладиться вашей любимой игрой не чувствуя ни малейшей усталости даже после наиболее продолжительных игровых марафонов.

Клавиатура Corsair Gaming K65 RGB Rapidfire Cherry MX Speed RGB Black USB

Таким образом, клавиатура сочетает в себе лучшие свойства традиционных клавиатур с резиновыми мембранами и профессиональных моделей с механическими переключателями. Клавиатура будет интересна в первую очередь тем, кто сомневается в выборе между механическими и мембранными клавишами, а также тем, кого не устраивает шум и цены механических клавиатур. По функционалу она не уступает старшим моделям, те же возможности настройки макросов и подсветки.

Corsair — американский производитель оборудования и периферии для продвинутых пользователей, взыскательных геймеров и киберспортсменов. Компания разрабатывает и продает широкий ассортимент продукции для компьютеров, включая высокоскоростные DRAM модули оперативной памяти, блоки питания формата ATX, USB-флэш-накопители, игровую периферию, компьютерные корпуса, твердотельные накопители (SSD) и динамики.Клавиатура Corsair K65 RGB RAPIDFIRE обеспечивает максимальную эффективность в управлении и предельную скорость передачи информации, с уверенностью опережая конкурентов по этим и другим показателям. Именно это является одной из главных причин, по которой девайс отлично подходит для киберспортивных соревнований на самом высоком уровне.

Здесь не стали злоупотреблять вычурными формами и яркими цветами. Изысканный дизайн несомненно найдет своих ценителей не только со стороны геймеров, но и энтузиастов.

Одним из главных преимуществ модели K65 RGB RAPIDFIRE являются механические переключатели Cherry MX Speed RGB, которые отличаются мгновенной скоростью срабатывания благодаря короткой дистанции, составляющей 1,2 мм, прочными позолоченными контактами и совсем небольшой силе. Также функция 100% Anti-ghosting позволяет вам одновременно использовать все клавиши устройства.

Клавиатура Corsair Gaming K65 RGB Rapidfire поддерживает управление с помощью фирменной утилиты, объединяющей всю периферию этого производителя. Ещё программное обеспечение Corsair Utility Engine позволяет создавать многоярусные макросы для достижения высоких игровых результатов.

Клавиатура COUGAR Vantar Black USB

Клавиатуру Corsair Gaming K65 RGB Rapidfire оценят в первую очередь геймеры, предпочитающие динамические игры, ведь играть с таким девайсом одно лишь удовольствие.

Немецкая компания Cougar пришла на рынок России в 2010 году и завоевала репутацию производителя качественных и надежных продуктов. Девайсы, производимые немцы, всегда отличались от аналогов конкурентов оригинальным дизайном внешнего вида, новизной, продуманностью внутреннего и внешнего оформления.В изготовлении клавиатуры Cougar Vantar используются только высококачественные материалы и передовые технологии.

Это компактный аксессуар для тех, кто предпочитает лаконичность исполнения, подойдет для использования и с мобильными устройствами. Будучи низкопрофильной, эта клавиатура более бесшумна по сравнению с обычными устройствами, а клавиши ее имеют очень короткий ход, что особенно актуально для игрового аксессуара.

Благодаря использованию переключателей с ножничным механизмом, клавиатура является фактически бесшумной. Тактильно и визуально она очень напоминает клавиатуру от ноутбука, однако таковой не является. Ножничные переключатели на голову выше мембранных. В них отсутствует вероятность залипания клавиш и двойных нажатий. Клавиатура разработана таким образом, что может обрабатывать и выполнять до 19 одновременных нажатий.

За счет короткого хода клавиш профессиональные спортсмены могут улучшить свой результат, ведь для срабатывания клавиши ей нужно пройти расстояние почти втрое меньшее нежели на механической клавиатуре.

COUGAR VANTAR удачный пример реализации гибридной клавиатуры, которая эффективно решает задачи контроля и управления в играх, а также является «рабочей лошадкой». Ее компактные габариты вполне позволяют закинуть с собой в рюкзак для ношения на работу.