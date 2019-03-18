Подборка лучших беспроводных наушников с поддержкой Bluetooth 5.0

2019-03-18, Автор - Ganibal; Продукт - Sennheiser Momentum True Wireless; [66]
Беспроводные наушники стали популярным и актуальным аксессуаром повседневной жизни. Но к сожалению, многие сталкиваются с проблемой потери сигнала во время прослушивания музыки. Это все происходит из-за поддержки старой Bluetooth технологии. К счастью сейчас вышли наушники с технологией Bluetooth 5.0, которые поддерживают беспрерывную передачу и вещание без потерь данных. В этой статье мы подобрали лучшие беспроводные наушники с технологией Bluetooth 5.0 по мнению МегаОбзор.

Sennheiser Momentum True Wireless

Наушники Sennheiser Momentum True Wireless - внимание к деталям и эстетичный дизайн превращают эти маленькие, блестящие и лёгкие устройства Sennheiser Momentum True Wireless не только в продвинутые наушники, но и в модный аксессуар. Благодаря премиальным корпусам чёрного цвета, полированным металлическим панелям и позолоченным зарядным контактам, функциональность и знаковый дизайн тесно сплетены в единое целое. Удобный и компактный зарядный футляр позволяет продлить время работы наушников с 4 до 12 часов, чтобы вы могли наслаждаться музыкой целый день много лет.

Honor FlyPods Pro

Наушники Honor FlyPods Pro - эти наушники поддерживают Bluetooth 5.0 и автономно работают до трёх часов, а энергии из полностью заряженного чехла хватит на 20 часов. Левый наушник можно использовать для активации голосового помощника, а с помощью правого управлять воспроизведением музыки. FlyPods имеют рейтинг IP54, поэтому пот и дождь не должны их наносить. У наушников есть емкость аккумулятора 420 мАч, и Хонор говорит, что они должны длиться 3 часа при одной зарядке и до 20 часов с зарядным устройством. Корпус заряжается через порт USB-C, а также может быть заряжен по беспроводной сети.

Jabra Elite 65t

Наушники Jabra Elite 65t - выполнены в серебристо-черном цвете и предназначены для подключения по Bluetooth к смартфону или планшетному ПК. Преимуществом модели является наличие 4 встроенных микрофонов, которые во время мобильного вызова или разговора в мессенджере способствуют снижению уровня шума - например, звуков ветра. Снабженные вакуумными амбушюрами наушники гарнитуры имеют полностью беспроводной дизайн. В них установлены закрытые динамики, рассчитанные на передачу звуков в диапазоне частот 20-20000 Гц. Беспроводная гарнитура Jabra Elite 65t поддерживает связь с мобильным устройством на удалении до 10 метров и может автономно работать в течение 5 часов. На корпусах наушников размещены функциональные клавиши для активации голосового помощника, приема/завершения мобильного вызова, включения/выключения функции HearThrough, управления музыкой. Чтобы зарядить гарнитуру, достаточно поместить ее в черный кейс, подключенный к порту ПК или сетевому адаптеру.

Hoco ES20 Plus

Наушники Hoco ES20 Plus - это усовершенствованная модель беспроводных наушников линейки ES20. Они стали меньше по размеру и обладают более насыщенным звучанием. Дизайн и функционал наушников полностью скопирован с модных и стильных AirPods. Правый и левый вкладыши выполнены в эргономичной форме и удобно сидят в ухе. Интеллектуальное сенсорное управление позволяет одним прикосновением вызывать голосового помощника, отвечать на звонки или управлять воспроизведением. Бокс для хранения и зарядки обеспечивает 3-4 полные перезарядки двух наушников. Аксессуар совместим с устройствами на платформах IOS и Android.

Awei T5

Наушники Awei T5 - эти наушники удивят вас отсутствием кабеля между вкладышами. При их создании использовалась технология True Wireless Stereo (настоящее беспроводное стерео), которая позволяет использовать правый и левый вкладыши автономно. Для прослушивания музыки они подключаются вместе к одному смартфону или по отдельности к двум разным гаджетам. Миниатюрные и невесомые наушники не привлекают лишнего внимания и не вызывают дискомфорта при длительном ношении. Не боятся капель пота и тряски. Подойдут как для тренировки, так и для деловой встречи. В комплекте к ним идет специальный бокс для хранения и зарядки.

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