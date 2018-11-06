Подборка лучших безмешковых пылесосов

2018-11-06, Автор - Ganibal; Продукт - Polaris PVC 1823; [19]
С момента изобретения пылесоса, уборка в доме перестала быть долгим и муторным занятием. В каждом доме присутствует этот аппарат, но давно ли вы его меняли? Наверняка у многих еще сохранились старые мешковые пылесосы, которые уже работают не так как надо. Поэтому мы подготовили для вас подборки среди безмешковых пылесосов.

Polaris PVC 1823

Пылесос Polaris PVC 1823 - это мощный, компактный. удобный в использовании прибор, с которым вы можете с комфортом производить сухую уборку в помещении и быть уверенными в безупречном результате: циклонный фильтр обеспечит мощное всасывание пыли, грязи, а фильтр тонкой очистки гарантирует оседание на нем самых мельчайших частиц. Мощность всасывания на максимуме достигает 380 Вт, ее можно регулировать – регулятор расположился на корпусе. Благодаря телескопической трубке радиус действия Polaris PVC 1823 составляет 8 м.

Kitfort KT-535

Пылесос Kitfort KT-535 - это вертикальный пылесос с функцией паровой швабры Kitfort KT-535 удобен при локальной и генеральной уборке. Он всасывает пыль и мелкий мусор, а затем очищает поверхность от грязи, въевшихся пятен и жира при помощи горячего пара. Пар также дезинфицирует поверхность от бактерий и микробов и уничтожает клещей и других мелких вредителей. Благодаря прибору утомительная уборка превращается в легкое и увлекательное занятие. Веник, швабру и пылесос можно заменить одним компактным и удобным прибором — пылесосом с функцией паровой швабры. Прибор может работать в 3 режимах: одновременное всасывание пыли и обработка паром, всасывание пыли и мусора, чистка паром.

BBK BV1506

Пылесос BBK BV1506 - это пылесос в синем корпусе представляет собой мощный прибор, способный справиться с сухой уборкой огромной площади. Благодаря такому прибору вы справитесь «на отлично» с чисткой не только пола, но и мягких частей мебели. К тому же, пылесос укомплектован тремя насадками: маленькой щеткой, щелевой насадкой, универсальной щеткой, подходящей для ковра и пола. Мощность BBK BV1506 составляет 2000 Вт. В качестве пылесборника выступает циклонный фильтр, который предлагает 2.5 л для сбора мусора. Внутри корпуса предусмотрено место, где можно хранить насадки. Это позволяет не думать о том, куда же их, наконец, пристроить, и представляет комфорт для пользования ими. Пылесос предусматривает автоматическое сматывание шнура, общая длина которого достигает 5 м. Возможность вертикальной парковки экономит пространство при хранении, а уровень шума 82 дБ позволяет с комфортом выполнять работу.

LG VK76A09NTCR

Пылесос LG VK76A09NTCR - этот пылесос хорошо подойдет для ежедневной уборки. Он оснащен циклонным фильтром и пылесборником на 1.5 л. Высокая мощность всасывания (380 Вт) дает отличные результаты: легко поднимаются с пола даже достаточно тяжелые частицы, такие как песок и мелкие камешки. У LG VK76A09NTCR длинный провод (5 м), а значит, удобно убирать даже очень большие помещения. Пылесос удобно хранить: его можно припарковать и в вертикальном, и в горизонтальном положении, не наклоняясь. Нажать на кнопку пуска получится и ногой: она большая и удобно расположена. Очистка контейнера так же проста и происходит аккуратно, пыль не разлетается, как при вытряхивании мешка.

Sinbo SVC-3467

Пылесос Sinbo SVC-3467 - компактный и удобный пылесос Sinbo SVC 3467 легко расправится с домашней пылью и мелким мусором, упавшим на пол. Он осуществляет сухую уборку. При мощности 2000 Вт пыль всасывается через телескопическую трубу в прозрачный контейнер, емкость которого составляет 3 литров. Для удаления пыли из контейнера достаточно залить ее водой. С Sinbo SVC 3467 Вам больше не потребуется заботиться о приобретении сменных пакетов для мусора.Прибор оборудован системой защиты от перегрева. Фильтр тонкой очистки позволяет убрать даже микрочастицы пыли и сохранить воздух в помещении чистым.

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