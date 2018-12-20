Подборка лучших игровых, механических клавиатур

2018-12-20, Автор - Ganibal; Продукт - Oklick 950G IRON EDGE Black USB; [95]
Если перед геймером встанет выбор между механической клавиатурой и обычной мембранной, то он не раздумывая выберет механику. Так как удобство в пользовании, качество и время отклика даст о себе знать во время сражений в онлайн шутерах. Поэтому мы предлагаем вам посмотреть подборку лучших игровых, механических клавиатур.

Oklick 950G IRON EDGE Black USB

Клавиатура Oklick 950G IRON EDGE Black USB - данная модель идеально подходит для оснащения игровых компьютеров, поскольку ее функционал может пригодиться при прохождении той или иной компьютерной игры. Расцветка данного устройства является довольно стандартной и представлена классическим черным цветом. Клавиатура относится к механическому типу, ее работа построена на функционировании переключателей Outemu Blue. Также она имеет светодиодную RGB-подсветку.

Redragon Indrah Black USB

Клавиатура Redragon Indrah Black USB - качественная клавиатура с брашированной металлической крышкой, полностью не конфликтные кнопки с технологией Full AntiGhost, отдельные мультимедийные кнопки и запись макросов - отличный набор для любого пользователя. Специальный софт и множество режимов подсветки.

HyperX Alloy Elite Black USB

Клавиатура HyperX Alloy Elite Black USB - объединяет в себе множество неоспоримых достоинств, в числе которых стильный современный дизайн с горизонтальной световой вставкой, а также превосходная функциональность и эффективность в управлении. Девайс может похвастаться яркой красной подсветкой и множеством динамичных эффектов, которые призваны воссоздать по-настоящему игровую атмосферу. Горизонтальная вставка буквально соткана из 18 высококачественных светодиодов, благодаря чему LED-подсветка этой области буквально сияет во время игры. HyperX Alloy Elite также оснащена монолитным и высокопрочным стальным каркасом, что обеспечивает устройству исключительную надежность и долговечность, которые не подведут вас даже во время наиболее интенсивных баталий.

Logitech G G413 Black USB

Клавиатура Logitech G G413 Black USB - эта клавиатура разработана и сконструирована очень качественно и с большим вниманием к деталям. Верхняя часть корпуса изготовлена из легкого и в то же время прочного алюминиевого сплава 5052, что придает клавиатуре стильный и изящный вид. В нижней части устройства имеются удобные направляющие каналы для шнуров мыши и гарнитуры. Клавиатура снабжена ножками регулируемой высоты с резиновыми накладками, которые придадут вам уверенность во время напряженной игры.

Razer Ornata Chroma Black USB

Клавиатура Razer Ornata Chroma Black USB - полноразмерная модель с цифровым блоком, оптимально подходящая геймерам и простым пользователям, проводящим за компьютером много времени. Ее отличительной особенностью является сочетание мембранных и механических переключателей, обеспечивающее комфорт использования устройства и точность срабатывания всех клавиш. Таким образом, модель сочетает в себе лучшие свойства традиционных клавиатур с резиновыми мембранами и профессиональных моделей с механическими переключателями.

Комментарии:
Представлена 3D-карта GIGABYTE GeForce G...
Представлена 3D-карта GIGABYTE GeForce GКомпания GIGABYTE пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce GTX 1060 WindForce 2X OC D5X 6G, ориент...
Представлена новая специальная версия Xi...
Представлена новая специальная версия XiКомпания Xiaomi выпустила новую премиальную версию флагманского смартфона-слайдера Mi Mix 3, которая полу...
Смартфон Meitu V7 первым в мире получит ...
Смартфон Meitu V7 первым в мире получит Копания Meitu подтвердила, что смартфон Meitu MP1801, который недавно засветился в базе данных регулятора...
Представлены 65-дюймовые дисплеи NEC C65...
Представлены 65-дюймовые дисплеи NEC C65Компания NEC Display Solutions of America пополнила ассортимент дисплеев моделями C651Q и V654Q, которые ...
Google Pixel 3 и 3 XL не умеет нормально...
Google Pixel 3 и 3 XL не умеет нормальноВладельцы смартфонов Google Pixel 3 и 3 XL столкнулись с очень интересной проблемой — их смартфоны ужасно...
Apple считает что кривой iPad Pro, это н...
Apple считает что кривой iPad Pro, это нВ сети появилось несколько жалоб на то, что iPad Pro поставляется с искривленным корпусом. ...
Обзор Trust GXT-180 Kusan Pro. Игровая м...
Обзор Trust GXT-180 Kusan Pro. Игровая мСегодня мы детально изучим возможности мышки Trust GXT-180 Kusan Pro, оптимизированной для соревнований п...
В сети появились фотографии смартфона Ho...
В сети появились фотографии смартфона HoДочерняя компания Huawei представит Honor View 20 под названием Honor V20 в Китае в следующую среду. ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Trust GXT-180 Kusan Pro. Игровая мышка с 5000CPI и подсветкойОбзор Trust GXT-180 Kusan Pro. Игровая мышка с 5000CPI и подсветкой
Обзор Razer Kraken Tournament Edition. Игровые наушники со звуком THX Spatial AudioОбзор Razer Kraken Tournament Edition. Игровые наушники со звуком THX Spatial Audio
Обзор INTEGO VX-550HD. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор INTEGO VX-550HD. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор CUBOT King Kong 3. Защищенный смартфон с NFCОбзор CUBOT King Kong 3. Защищенный смартфон с NFC
Обзор Dunobil Avila. Недорогой HD-видеорегистраторОбзор Dunobil Avila. Недорогой HD-видеорегистратор
Предварительный обзор Thermaltake Level ...
Предварительный обзор Thermaltake Level Компьютерные корпусы давно перестали быть просто платформой для сборки вашего компьютера. Сейчас пользова...
Предварительный обзор Huawei MateBook 13...
Предварительный обзор Huawei MateBook 13Многие уверены, что на рынке ноутбуков есть только один сильный игрок — MacBook и всего его модели. Это в...
Во всех смартфонах BQ дороже 7-8000 тепе...
Во всех смартфонах BQ дороже 7-8000 тепеВ преддверии Нового года, российский бренд мобильной техники BQ отчитался о своих успехах. ...
Обзор Clinically Dead. Что-то очень стра...
Обзор Clinically Dead. Что-то очень страИногда к нам на обзор попадают крайне необычные игры, о которых хочется рассказать хотя бы потому, что он...
Предварительный обзор SilentiumPC Gladiu...
Предварительный обзор SilentiumPC GladiuВ последнее время вышло очень много интересных корпусов, которые могут вас заинтересовать. Нужно понимать...
Обзор Battle Royale Tycoon. Строим свой ...
Обзор Battle Royale Tycoon. Строим свой Геймеры любят игры, в которых можно отдыхать и получать удовольствие от процесса без какого-то соревноват...
Предварительный обзор LG 32QK500-W. Идеа...
Предварительный обзор LG 32QK500-W. ИдеаБольшой монитор позволяет получать больше радости и комфорта во время работы, изучения интернета или обще...
Обзор Treasure Hunter Simulator. В поиск...
Обзор Treasure Hunter Simulator. В поискМне сразу понравилась игра Treasure Hunter Simulator, как только началось обучение. Если разработчики уде...
Сервис-центры от Samsung: диагностика вс...
Сервис-центры от Samsung: диагностика всПокупая новый гаджет, зачастую, смотришь на параметры экрана, внешний вид, скорость работы, объем аккумул...
World of Tanks, World of Warships, Pagan...
World of Tanks, World of Warships, PaganГлавный игровой фестиваль компании Wargaming уже в третий раз собрал под одной крышей своих поклонников. ...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9В последнее время рынок ноутбуков сильно изменился — разработчики стали активно работать в сторону более ...
Предварительный обзор GIGABYTE Z390 Aoru...
Предварительный обзор GIGABYTE Z390 AoruВ последнее время на рынке компьютерного железа можно заметить два тренда — подсветка в каждом элементе н...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor