Подборка лучших игровых, механических клавиатур

Oklick 950G IRON EDGE Black USB

Если перед геймером встанет выбор между механической клавиатурой и обычной мембранной, то он не раздумывая выберет механику. Так как удобство в пользовании, качество и время отклика даст о себе знать во время сражений в онлайн шутерах. Поэтому мы предлагаем вам посмотреть подборку лучших игровых, механических клавиатур.

Redragon Indrah Black USB

Клавиатура Oklick 950G IRON EDGE Black USB - данная модель идеально подходит для оснащения игровых компьютеров, поскольку ее функционал может пригодиться при прохождении той или иной компьютерной игры. Расцветка данного устройства является довольно стандартной и представлена классическим черным цветом. Клавиатура относится к механическому типу, ее работа построена на функционировании переключателей Outemu Blue. Также она имеет светодиодную RGB-подсветку.

HyperX Alloy Elite Black USB

Клавиатура Redragon Indrah Black USB - качественная клавиатура с брашированной металлической крышкой, полностью не конфликтные кнопки с технологией Full AntiGhost, отдельные мультимедийные кнопки и запись макросов - отличный набор для любого пользователя. Специальный софт и множество режимов подсветки.

Logitech G G413 Black USB

Клавиатура HyperX Alloy Elite Black USB - объединяет в себе множество неоспоримых достоинств, в числе которых стильный современный дизайн с горизонтальной световой вставкой, а также превосходная функциональность и эффективность в управлении. Девайс может похвастаться яркой красной подсветкой и множеством динамичных эффектов, которые призваны воссоздать по-настоящему игровую атмосферу. Горизонтальная вставка буквально соткана из 18 высококачественных светодиодов, благодаря чему LED-подсветка этой области буквально сияет во время игры. HyperX Alloy Elite также оснащена монолитным и высокопрочным стальным каркасом, что обеспечивает устройству исключительную надежность и долговечность, которые не подведут вас даже во время наиболее интенсивных баталий.

Razer Ornata Chroma Black USB

Клавиатура Logitech G G413 Black USB - эта клавиатура разработана и сконструирована очень качественно и с большим вниманием к деталям. Верхняя часть корпуса изготовлена из легкого и в то же время прочного алюминиевого сплава 5052, что придает клавиатуре стильный и изящный вид. В нижней части устройства имеются удобные направляющие каналы для шнуров мыши и гарнитуры. Клавиатура снабжена ножками регулируемой высоты с резиновыми накладками, которые придадут вам уверенность во время напряженной игры.

Клавиатура Razer Ornata Chroma Black USB - полноразмерная модель с цифровым блоком, оптимально подходящая геймерам и простым пользователям, проводящим за компьютером много времени. Ее отличительной особенностью является сочетание мембранных и механических переключателей, обеспечивающее комфорт использования устройства и точность срабатывания всех клавиш. Таким образом, модель сочетает в себе лучшие свойства традиционных клавиатур с резиновыми мембранами и профессиональных моделей с механическими переключателями.