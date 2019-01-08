Подборка лучших смартфонов с функцией быстрой зарядки

Xiaomi Mi A2 4/64GB

Сколько времени уходит у вас для полного заряда вашего смартфона? Вероятнее всего больше часа. Для некоторых занятых людей это покажется очень долго. Хорошо, что теперь есть смартфоны с функцией быстрой зарядки. В течении одного часа вы сможете зарядить ваш смартфон до полного заряда, без каких либо последствий для аккумулятора. В этой подборке мы представим вам лучшие смартфоны с функцией быстрой зарядки.

OnePlus 6 8/128GB

Xiaomi Mi A2 4/64GB - этот стильный смартфон может гарантировать вам комфорт веб-серфинга, общения в соцсетях и мессенджерах благодаря поддержке мобильных сетей 4G (LTE). Корпус устройства, снабженного экраном с диагональю 5.99 дюйма, изготовлен из приятного на ощупь, не скользящего в руках алюминия. Его экран с разрешением изображения Full HD+ прикрыт от негативных воздействий закаленным стеклом Corning Gorilla Glass. Олеофобное покрытие стекла предотвращает появление на поверхности экрана жировых отпечатков пальцев. Процессор Snapdragon 660 и 4 ГБ оперативной памяти позволяют запускать на Xiaomi Mi A2 64 ГБ любые приложения и игры, совместимые с платформой Android 8.1. Эта модель привлекает наличием двух качественных камер с рядом удобных для съемки опций, большой емкостью штатного несъемного аккумулятора (3010 мАч). Благодаря поддержке технологии Quick Charge АКБ аппарата быстро восполняет свой заряд.

Moto Z2 Play 64GB

OnePlus 6 8/128GB - мощный смартфон в стильном зеркально-черном корпусе с разъемами для двух SIM-карт отлично подойдет для выполнения повседневных задач. Большой шестидюймовый экран с новейшим AMOLED-дисплеем идеален для работы с текстовыми документами, интернет-серфинга и развлечений. Модель отличается внушительным объемом оперативной (8 Гб) и встроенной (128 Гб) памяти. Самая свежая версия Android (8.1) в паре с лучшим на сегодняшний день процессором Qualcomm Snapdragon 845 обеспечат высокий уровень производительности даже в режиме многозадачности. Устройство оснащено двойной основной камерой разрешением 20 Мп, что позволит снимать качественные фотографии. Фронтальный объектив 16 Мп станет незаменимым для эффектных селфи и звонков по видеосвязи.

Huawei Mate 20 lite

Motorola Moto Z2 Play 64GB - обновленная модель из флагманской серии, которая сохранила такое важное преимущество предшественника, как модульная конструкция. На его задней панели расположены контакты, предназначенные для быстрого расширения конфигурации. К ним можно подключать колонку с мощными стереодинамиками, дополнительный аккумулятор или зум-оптику для камеры. Смартфон получил мощный восьмиядерный процессор Snapdragon и 4 Гб оперативной памяти. Его производительности вполне достаточно для просмотра видео высокого разрешения, запуска новейших трехмерных игр и работы в режиме многозадачности. Емкости аккумулятора хватает на 1,5–2 дня нормального использования девайса или на 3–3,5 при установке внешней батареи.

ASUS Zenfone Max Pro (M2) 4/64GB

Huawei Mate 20 lite - порадует вас значительным объемом встроенной памяти, дополнить которую можно, установив карту памяти microSD. Максимальный объем карты памяти – 256 ГБ. Если вы увлекаетесь съемкой видео и фото, то наверняка оцените возможность размещения большого количества данных. Смартфон Huawei Mate 20 Lite имеет эффектный внешний вид: корпус мобильного устройства окрашен в синий цвет нечасто используемого оттенка. Добавляет внешней привлекательности и безрамочный экран, размер диагонали которого составляет 6.3 дюйма. Разрешение дисплея, произведенного с использованием IPS-технологии, равно 2340x1080. Используя смартфон Huawei Mate 20 Lite, вы получите возможность использовать скоростное мобильное интернет-подключение, благодаря имеющейся поддержке стандарта 4G. В наличии и Wi-Fi-модуль. Сэкономить время поможет возможность использования функции бесконтактной оплаты Google Pay. Проводное подключение смартфона осуществляется с использованием интерфейса USB Type-C.

ASUS Zenfone Max Pro (M2) 4/64GB - представляет собой прочное пластиковое устройство синего цвета. Девайс стильно выглядит, он легкий и компактный, а еще комплектуется двумя слотами для карт nano-SIM, которые работают в переменном режиме. Модель базируется на операционной системе Android 8.1. Смартфон наделен 6.3-дюймовым IPS-экраном с высоким разрешением 2280×1080 пикселей. Устройство можно носить в кармане или в рюкзаке, не боясь механических повреждений, ведь дисплей защищен крепким стеклом Corning Gorilla Glass 6. Экран поддерживает мультитач-жесты, срабатывает четко и оперативно. В смартфоне ASUS ZenFone MAX PRO M2 ZB631KL стоит аккумулятор на 5000 мАч — этого хватает на несколько дней активного пользования. Модель оснащается мощным восьмиядерным чипом и производительным видеоускорителем. Производителем предусмотрено 64 Гб встроенной памяти, а за счет карты памяти microSD можно получить еще 2 Тб свободного пространства.