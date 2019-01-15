Подборка лучших умных часов

Samsung Gear Sport

Умные часы на сегодняшний день являются популярным и востребованным аксессуаром современного человека. Благодаря им можно с легкостью узнать не только время и дату, но и много полезной информации о входящих уведомлениях. Поэтому мы подготовили для вас подборку лучших и качественных умных часов.

Amazfit Stratos

Часы Samsung Gear Sport - эти часы помогают своему владельцу, ведущему активный образ жизни, контролировать полученные в процессе тренировок нагрузки и следить за своей физической формой. Миниатюрный аксессуар с диагональю дисплея 1.2 дюйма фиксируется при помощи эластичного ремешка на руке и долго работает без подзарядки от встроенной АКБ ёмкостью 300 мАч. Он снабжен датчиками систем GPS/Глонасс, акселерометром и гироскопом, датчиком сердечного ритма.

Polar M430

Часы Amazfit Stratos - данные часы порадуют своего обладателя наличием сенсорного экрана, который значительно упрощает процесс управления и последующего выбора необходимых настроек. Благодаря высокому уровню водонепроницаемости вам не придется снимать устройство даже во время плавания. Модель Amazfit STRATOS совместима с ОС Android и iOS различных версий. Корпус часов произведен с использованием керамики и металла – материалов, которые обладают непревзойденной устойчивостью к различным агрессивным факторам. При помощи данного устройства вам не составит труда узнать, какой количество калорий вы потратили в течение дня, а также продолжительность вашего сна и текущий пульс. А мощный встроенный аккумулятор обеспечит продолжительную работу в течение 120 часов.

Huawei Watch GT Classic

Часы Polar M430 - одна из лучших спортивных моделей, которая имеет массу функциональных отличий от аналогов. Они оснащены большим, ярким дисплеем, на котором отображаются показатели дневной активности, сна, ходьбы, количество потраченных калорий, пульс и т.д. Для комфортного и безопасного ношения часы Polar M430 оснащены широким перфорированным ремешком из силикона, который не теряет своих начальных свойств на протяжении всего периода эксплуатации. Ключевая особенность модели заключается в наличии оптического датчика пульса. Часы оснащены удобным прибором, позволяющим измерять показатели частоты сердечно-сосудистых сокращений прямо с запястья.

Garmin Vivomove HR Sport

Часы Huawei Watch GT Classic - благодаря керамическому безелю, корпусу из нержавеющей стали и алмазоподобному покрытию (технология DLC) часы устойчивы к повреждениям. Корпус оснащен двумя заводными головками. Цветной экран AMOLED с диагональю 1,39 дюйма, высотой 10,6 мм и разрешением 454 ×454 точно и ярко передает изображение. Технология мониторинга пульса HUAWEI TruSeen™ 3.0 обеспечивает точное и эффективное измерение пульса в режиме реального времени с помощью специальных датчиков и самообучающегося алгоритма на базе искусственного интеллекта. Со смарт-часами вы не пропустите важные напоминания и уведомления о сообщениях, вызовах и будильниках.

Часы Garmin Vivomove HR Sport - эти стильные гибридные смарт-часы включают сенсорный экран с незаметным дисплеем. Время отображается с помощью стрелок, которые исчезают во время прокрутки дисплея для просмотра сообщений, частоты пульса¹ и прочих данных. Благодаря оповещениям от смартфона, показанным на цифровом дисплее, вы не пропустите никаких сообщений и уведомлений. Данные о вашей спортивной и физической форме будут автоматически передаваться в бесплатное онлайн-сообщество Garmin Connect. Кроме того, вы можете использовать часы для управления прослушиванием музыки.