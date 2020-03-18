Подборка популярных умных смарт-часов на Wear OS. HUAWEI Watch GT 2 Classic 46 mm

HUAWEI Watch GT 2 Classic 46 mm

Умные часы существуют уже давно, но вошли в моду относительно недавно. Современные люди предпочитают, чтобы часы отображали не только время, но и необходимую информацию, которая поступает к ним на телефон. Выбрать умные часы на платформе Wear OS так же непросто, как и подобрать смартфон. Пока индустрия часов растёт, мы представим Вам, список лучших умных смарт-часов на операционной системе Wear OS.

Смарт-часы HUAWEI WATCH GT 2 46 mm представлены в компактном корпусе обтекаемой формы. Но скромный дизайн прибора вовсе не говорит о его скудных функциях: модель отличается богатым функционалом, что позволяет часам стать надежным спутником человека, который не представляет своей жизни без спорта.Устройство осуществляет мониторинг работы сердца, качество и продолжительность сна, измеряет пульс, а также уровень стресса и восстановление. Смарт-часы поддерживают стандарт защиты IP68.

Модель поддерживает связь со смартфонами, которые функционируют на основе iOS 9 либо Android 4.4, а также их более поздних версиях. Подключение к устройствам возможно при помощи технологии Bluetooth. Синхронизируя часы со смартфоном, вы будете получать уведомления о звонках и входящих сообщениях, а также сможете управлять музыкальными треками дистанционно. В комплекте вместе с часами HUAWEI WATCH GT 2 46 mm идет коричневый ремешок, при помощи которого модель фиксируется на руке.

Ticwatch Sport

Умные часы помимо управления звонками и сообщениями, часы Ticwatch Sport могут использовать расширенный функционал персонального голосового помощника Google Assistant, фитнес-приложения такие как Google Fit, и другие приложения из экосистемы Google Play — мониторинг сна, распознавание музыки, и многие другие функции.Часы могут отслеживать сердечный ритм пользователя и шаги, также вычисляют сжигаемые калории, а так же, позволяют управлять графиком тренировок, отображать маршрут тренировки, слушать любимую музыку и отслеживать результативность не занимая рук.

При емкости аккумулятора 300 мАч часы способны проработать до двух дней от одной зарядки – не так много, но при этом все будет зависеть от сценариев использования. Продлить жизнь устройства можно, если отключить все некритичные уведомления и жесты запястьем или не делать экран постоянно включенным.

Honor Watch Magic 2

Несмотря на то что TicWatch Sport – это спортивные часы, защита у них IP67. Максимум, что они способны выдержать, это легкие брызги при мытье рук и легкий дождь. В душ, бассейн или море с ними лучше не ходить, иначе придется покупать новые. Если Вы ищете хорошие умные часы, то TicWatch как раз из этой серии. Отличный дизайн, хорошее качество сборки, большие возможности кастомизации и настройки функций.

Корпус смарт-часов Honor MagicWatch 2 выполнен из высококачественной нержавеющей стали 316L, которая широко используется в авиационно-космической промышленности. Легкий и прочный материал устойчив к механическим повреждениям.AMOLED-экран постоянно отображает информацию, поэтому вам не нужно ждать, пока экран включится, чтобы увидеть время. Смарт-часы Honor MagicWatch 2 показывают время и отражают вашу индивидуальность с помощью фотографий. Память позволяет хранить фотографии на устройстве, поэтому каждый раз, когда вы будете поднимать запястье, фото на экране будут сменять друг друга.

Используйте все возможности часов круглосуточно. Смарт-часы Honor MagicWatch 2 оснащены новым процессором Kirin A1, который быстрее обрабатывает данные и потребляет при этом меньше энергии. 15 режимов тренировок с функцией постановки целей помогут вам эффективно корректировать ход тренировки в реальном времени. Приложение с дыхательной гимнастикой поможет вам расслабиться и успокоить ум перед сном.

Благодаря двум системам спутниковой навигации смарт-часы Honor MagicWatch 2 точно регистрируют вашу скорость и маршрут во время бега, ходьбы или велотренировки. Смарт-часы Honor MagicWatch 2 оснащены новейшей технологией TruSeen 3.5 и сохраняют водонепроницаемость до 50 метров. Теперь во время плавания вы сможете отслеживать пульс, индивидуальную эффективность пловца (SWOLF), расстояние, сожженные калории и скорость.

ASUS ZenWatch 2 (WI502Q) leather

Умные часы ASUS ZenWatch 2 – это стильные часы с мощной функциональностью. Их корпус доступен в двух размерах, позволяя подобрать идеальный вариант для любой руки.Смарт-часы ASUS ZenWatch 2 позволяют человеку всегда быть в курсе наиболее важных событий. Синхронизируясь со смартфоном, они подают сигналы при поступлении новых звонков и сообщений, а также при обновлениях страницы в социальных сетях. Пользователь даже может отправлять короткие записи с помощью встроенного мессенджера.

Устройство можно использовать в качестве стильного аксессуара, отлично сочетающегося с различными стилями одежды. Его корпус изготовлен из полированной нержавеющей стали, а ремешок из натуральной кожи. Часы снабжены набором биометрических датчиков – шагомером, гироскопом и акселерометром. Это позволяет использовать их для отслеживания активности человека и для создания индивидуальных планов тренировок.

FOSSIL Gen 4 Sport Smartwatch 41mm

Оптимизированная форма корпуса в сочетании с применением функциональной кнопки, стилизованной под заводное колесо, обеспечивает мгновенный доступ ко всем возможностям девайса. Кроме того, пользователю не придётся долго ждать зарядки аккумулятора – этот процесс отнимает всего 36 минут.

Смарт-часы Fossil Q Sport 41 станут вашим личным помощником и персональным фитнес-тренером. Они предупредят о звонках и сообщениях, а также оценят продуктивность упражнений и помогут составить оптимальную программу занятий.Мощный процессор Qualcomm Snapdragon и операционная система Google Wear OS делают работу часов плавной и стабильной. Вы можете запускать приложения за считаные секунды и перелистывать страницы лёгкими прикосновениями к сенсорному дисплею. Вам доступны сотни тем оформления циферблатов – от строгих классических до красочных мультяшных и минималистичных спортивных.

Интеллектуальный помощник Google Assistant предоставит ответы на тысячи вопросов. Оно также уточнит прогноз погоды, забронирует билет на поезд и узнает, есть ли свободные места в ближайшем отеле. А сервис Google Pay поможет оплатить покупку одним движением руки. Вам нужно только поднести устройство к банковскому терминалу, чтобы подтвердить перевод денег.

Получили сообщение? Часы предупредят вас лёгкой вибрацией, неслышимой для окружающих. Вы сможете прочитать текст на экране и даже отправить короткий ответ. Также прочный корпус защищает электронику как от ударов, так и от воды. Устройство выдерживает погружение на глубину до 50 метров.

В целом же Fossil Sport выглядит великолепно, как обычные часы Wear OS, которые можно носить каждый день практически с чем угодно, но при этом они недостаточно большие или тяжелые, чтобы мешать вам.