Поддержка драйверов NVIDIA для 32-разрядных операционных систем

NVIDIA выпустила ряд обновлений базы знаний, и прекращает поддержку ряда комплектующих. Nvidia работает над драйверами серии 390, и из-за внешнего вида она приостановит поддержку 32-разрядных драйверов . Является ли это просто профессиональной серией или драйверами конечных пользователей для потребителей, немного неясно.После выпуска 390 NVIDIA больше не будет выпускать драйверы для 32-разрядных операционных систем для любой архитектуры графического процессора. Более поздние версии версий драйверов не будут работать и не будут устанавливаться в 32-разрядных операционных системах. Это влияет на следующие операционные системы:Microsoft Windows 7Microsoft Windows 8 / 8.1Microsoft Windows 10LinuxFreeBSD