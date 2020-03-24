Подробности о выходе бюджетного смартфона Realme C3 в России

Компания Realme поделилась подробностями о выходе смартфона Realme C3 в России. Итак, Realme C3 в конфигурации памяти 3/64 ГБ и с оснащением NFC можно будет приобрести 28 марта за 9 990 рублей. В наличии будут присутствовать такие цвета: горячий красный и холодный синий. Более бюджетная версия с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти и без оснащения NFC поступит в продажу 7 апреля и будет стоить 8 990 рублей.

Гаджет характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем со врезанной селфи-камерой, чипстетом MediaTek Helio G70, 3-4 ГБ ОЗУ, 32-64 ГБ флеш-памяти, двойной основной камерой на 12 Мп, батареей на 5000 мАч (до 30 часов работы в режиме ожидания), а также обратной проводной зарядкой. Главным преимуществом стало то, что аппарат из коробки получил оболочку Realme UI.