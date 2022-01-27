Подтверждена дата запуска фитнес-трекера Redmi Smart Band Pro

Redmi Smart Band Pro будет оснащен алгоритмом здоровья LifeQ для точного и непрерывного отслеживания жизненно важных показателей здоровья. Он будет предлагать другие функции, такие как 14 режимов фитнеса, водостойкой конструкцией, режим энергосбережения. Как следует из названия, это улучшенная версия Smart Band, дебютировавшая по цене 21 доллар еще в сентябре прошлого года. Похоже, это тот самый фитнес-браслет, который был анонсирован для мировых рынков в октябре прошлого года. Redmi Smart Band Pro оснащен 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 450 нит и плотностью пикселей 282 ppi. Он имеет аккумулятор емкостью 200 мАч, который можно заряжать с помощью магнитного кабеля.