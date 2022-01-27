Подтверждена дата запуска фитнес-трекера Redmi Smart Band Pro

Сегодня компания Redmi подтвердила, что она представит фитнес-трекер Smart Band Pro 9 февраля. Redmi Smart Band Pro оснащен большим дисплеем прямоугольной формы, который будет предлагать такие функции, как постоянно включенный дисплей и автояркость. Фитнес-трекер предложит более 110 режимов тренировок и сможет отслеживать сожженные калории, насыщенность кислорода в крови и частоту сердечных сокращений.

Redmi Smart Band Pro будет оснащен алгоритмом здоровья LifeQ для точного и непрерывного отслеживания жизненно важных показателей здоровья. Он будет предлагать другие функции, такие как 14 режимов фитнеса, водостойкой конструкцией, режим энергосбережения. Как следует из названия, это улучшенная версия Smart Band, дебютировавшая по цене 21 доллар еще в сентябре прошлого года. Похоже, это тот самый фитнес-браслет, который был анонсирован для мировых рынков в октябре прошлого года. Redmi Smart Band Pro оснащен 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 450 нит и плотностью пикселей 282 ppi. Он имеет аккумулятор емкостью 200 мАч, который можно заряжать с помощью магнитного кабеля.
Комментарии и отзывы Redmi Smart Band Pro
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