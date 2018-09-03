Подтверждены характеристики смартфона Honor 8X

Несколько дней назад на сайте онлайн-магазина JD.com появилось описание смартфона Honor 8X Max, официальный анонс которого состоится 5 сентября. Сегодня характеристики устройства подтвердил магазин Vmall. Аппарат действительно оснастят 7,12 дюймовым дисплеем, занимающим более 90% поверхности передней панели, быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, которая заряжает смартфона на 40% всего за 10 минут, 3,5-мм аудиоразъемом, портом microUSB, поддержкой карт памяти microSD, двойными динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, двойной основной камерой, а также версией на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Габариты устройства равны 177,6:86,3:8,1 мм, а вес – 210 граммам. Аппарат выйдет в синей, красной и черной расцветках.

Что до модели Honor 8X, то недавно она получила одобрение китайского регулятора TENAA. Сообщается о 6,5 дюймовом дисплее, фирменном чипсете Kirin 710 и аккумуляторе на 3650 мАч.