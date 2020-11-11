Появились более подробные характеристики GeForce RTX 3050

Несмотря на большой ажиотаж вокруг RTX 3090, 3080, 3070, 3060 и возможных моделях с приставкой Ti, давайте не будем забывать, что самая дешевая версия GeForce RTX 3050 также находится в ожидании релиза.
По словам представителя компании Kopite, RTX 3050 будет основан на графическом процессоре GA107-300 и будет оснащен 2304 ядрами CUDA. Также говорится, что эта модель будет иметь TGP в районе 90 Вт, для которого требуется 6-контактный разъем питания. Хотя неизвестно, каким объемом памяти будет оснащена новая видеокарта, предполагается, что она будет иметь как минимум 4 ГБ, поскольку использование меньшего объема сегодня будет недостаточно практически для любой игры.

Он называется RTX, что означает, что это первый графический процессор серии xx50, который получит тензорные и RT-ядра. Помимо того, что эта карта будет первой в своем ассортименте с трассировкой лучей, говорится, что карта будет поддерживать очень полезную технологию NVIDIA DLSS. DLSS ускоряет частоту кадров и одновременно улучшает качество картинки в играх, используя глубокую нейросеть. Технология обеспечивает производительность, позволяющую выкрутить настройки трассировки лучей и разрешение на максимум

Комментарии и отзывы Nvidia GeForce RTX 3050
Обзоры:
Лучшая видеокарта Radeon RX 580. Sapphire Pulse Radeon RX 580 (11265-05-20G)Лучшая видеокарта Radeon RX 580. Sapphire Pulse Radeon RX 580 (11265-05-20G)
Обзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокартыОбзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокарты
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
Новости:
MSI показала Radeon RX 6800 XT Gaming X TRIO

MSI показала Radeon RX 6800 XT в своем фирменном стиле Gaming X TRIO, общий дизайн и охлаждение, имеет бо...
Видеокарта NVIDIA RTX 3060 Ti будет анонсирована 17 ноября

Компания NVIDIA перенесла запуск видеокарты RTX 3060 Ti на 17 ноября. ...
Представлены видеокарты с водоблоком Inno3D GeForce RTX 3090/3080 iCHILL Frostbite

Inno3D представила обновленную серию видеокарт GeForce RTX 3090/3080 iCHILL Frostbite. Обе карты получили...
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03. Очиститель воздуха с УФ и ионизациейОбзор CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03. Очиститель воздуха с УФ и ионизацией
Обзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслетаОбзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслета
Обзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисовОбзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисов
Обзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 ProОбзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 Pro
Смартфон Pocophone F1 обновили до MIUI ...
Смартфон Pocophone F1 обновили до MIUI Компания Xiaomi выпустила стабильную глобальную версию фирменной прошивки MIUI 12 для своего бестселлера ...
OnePlus показала упаковку OnePlus 8T...
OnePlus показала упаковку OnePlus 8TКомпания OnePlus опубликовала фото коробки смартфона OnePlus 8T, а также раскрыла её содержимое. Сама упа...
Huawei планирует построить завод по прои...
Huawei планирует построить завод по проиСоединенные Штаты включили Huawei в Entity List, но ограничения для китайского гиганта ужесточились неско...
ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой пок...
ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой покСетевые источники поделились качественным рендером ZTE Axon 20 5G, который должен стать первым смартфоном...
Redmi Note 10 будет стоить 150 долларов?...
Redmi Note 10 будет стоить 150 долларов?Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi Note 10, который еще не был представлен офиц...
Redmi Note 9 получит новый вариант цвета...
Redmi Note 9 получит новый вариант цветаКитайская компания изначально представила смартфон в трех цветах, а именно Aqua Green, Arctic White и Peb...
Huawei готовит новые умные часы...
Huawei готовит новые умные часыНа просторах интернета достаточно часто появляются новости о том или ином продукте крупного производителя...
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой см...
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смТестируемый сегодня смартфон Itel Vision 1 будет интересен тем, кто заметно ограничен в бюджете на покупк...
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюдж...
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджОколо месяца назад мы проводили тестирование ультрабюджетного смартфона ...
Подписка EA Access скоро появится в Stea...
Подписка EA Access скоро появится в SteaEA постепенно возвращает свои игры в игровой магазин Steam. Теперь компания объявила о планах добавить по...
Ролевая игра Ys IX: Monstrum Nox выйдет ...
Ролевая игра Ys IX: Monstrum Nox выйдет Издательство NISA подтвердила дату выхода игры Ys IX: Monstrum Nox. Игра была разработана разработчиком N...
Компактная камера монокулярного типа Can...
Компактная камера монокулярного типа CanКомпания Canon проводит краудфандинг в Японии для создания компактной камеры в стиле монокулярного типа. ...
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживательОбзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживатель
Обзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный дискОбзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный диск
Обзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсоромОбзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсором
Обзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офисаОбзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офиса
Обзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усовОбзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor