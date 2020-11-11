Появились более подробные характеристики GeForce RTX 3050

Несмотря на большой ажиотаж вокруг RTX 3090, 3080, 3070, 3060 и возможных моделях с приставкой Ti, давайте не будем забывать, что самая дешевая версия GeForce RTX 3050 также находится в ожидании релиза.По словам представителя компании Kopite, RTX 3050 будет основан на графическом процессоре GA107-300 и будет оснащен 2304 ядрами CUDA. Также говорится, что эта модель будет иметь TGP в районе 90 Вт, для которого требуется 6-контактный разъем питания. Хотя неизвестно, каким объемом памяти будет оснащена новая видеокарта, предполагается, что она будет иметь как минимум 4 ГБ, поскольку использование меньшего объема сегодня будет недостаточно практически для любой игры.

Он называется RTX, что означает, что это первый графический процессор серии xx50, который получит тензорные и RT-ядра. Помимо того, что эта карта будет первой в своем ассортименте с трассировкой лучей, говорится, что карта будет поддерживать очень полезную технологию NVIDIA DLSS. DLSS ускоряет частоту кадров и одновременно улучшает качество картинки в играх, используя глубокую нейросеть. Технология обеспечивает производительность, позволяющую выкрутить настройки трассировки лучей и разрешение на максимум