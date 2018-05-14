В сети появились фотографии и спецификации нового смартфона OPPO Realme 1. Гаджет оснастили 6-дюймовым экраном с разрешением 2160*1080 пикселей. В основе устройства ляжет восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с частотой 2 ГГц и 6 ГБ ОЗУ. Аппарат также получит 13-мегапиксельную основную камеру с гибридным автофокусом и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Предусмотрены модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, FM-радио и аккумулятор на 3 410 мА.ч. Сообщается, что смартфон OPPO Realme 1 представят 15 мая в Индии.