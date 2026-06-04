Появились характеристики камер vivo X500 Pro Max

Также сообщается, что vivo тестирует обновлённую сверхширокоугольную камеру на базе датчика Sony серии IMX8 на 50 Мп. Впрочем, окончательное решение пока не принято, поэтому компания может использовать и более компактный сенсор, так как данная камера не является для пользователей наиболее интересной. По слухам, линейка vivo X500 будет представлена уже в сентябре и будет включать четыре модели — базовую версию, Pro-модель, Pro Max и, вероятно, Ultra. Ранее инсайдеры сообщали, что vivo X500 Pro Max может стать одним из первых смартфонов на рынке на новом процессоре MediaTek Dimensity 9600. Если информация подтвердится, vivo X500 Pro Max предложит весьма впечатляющий набор камер, хотя особых отличий от того, что пользователи могут получить сейчас, нет. Всё же сложно придумать что-то гораздо лучше текущих флагманских датчиков изображения.