Появились характеристики камер vivo X500 Pro Max

Сегодня в интернете появились новые подробности о будущем флагмане vivo X500 Pro Max — спустя всего день после публикации информации о дисплее устройства тот же инсайдер раскрыл характеристики основной камеры смартфона. Согласно свежей утечке, vivo X500 Pro Max получит тройную основную камеру, в состав которой войдут два датчика на 50 Мп и один сенсор на 200 Мп. Основная камера, как сообщается, будет построена на новом 50-мегапиксельном датчике Sony LOFIC оптического формата 1/1,28 дюйма. За съёмку с большим приближением будет отвечать перископический телеобъектив с сенсором на 200 Мп размером 1/1,4 дюйма.

Также сообщается, что vivo тестирует обновлённую сверхширокоугольную камеру на базе датчика Sony серии IMX8 на 50 Мп. Впрочем, окончательное решение пока не принято, поэтому компания может использовать и более компактный сенсор, так как данная камера не является для пользователей наиболее интересной. По слухам, линейка vivo X500 будет представлена уже в сентябре и будет включать четыре модели — базовую версию, Pro-модель, Pro Max и, вероятно, Ultra. Ранее инсайдеры сообщали, что vivo X500 Pro Max может стать одним из первых смартфонов на рынке на новом процессоре MediaTek Dimensity 9600. Если информация подтвердится, vivo X500 Pro Max предложит весьма впечатляющий набор камер, хотя особых отличий от того, что пользователи могут получить сейчас, нет. Всё же сложно придумать что-то гораздо лучше текущих флагманских датчиков изображения.
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