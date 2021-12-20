Появились изображения будущих умных часов Garmin Fenix ​​7 и Venu 2 Plus

В интернете появились изображения грядущей линейки умных часов Garmin 2022 года. Эти изображения показывают дизайн нескольких новых умных часов, в том числе серии Fenix ​​7, Venu 2 Plus, Epix Gen2 и Instinct 2.

Серия Fenix ​​7, состоит из стандартных Fenix ​​7, Fenix ​​7S и Fenix ​​7X, каждая из которых, имеет корпус из пластика и нержавеющей стали. Примечательно, что в одном из этих вариантов даже будет встроена солнечная панель. Хотя точные характеристики и детали не были раскрыты в отчете.

Epix Gen2, вероятно, является преемником умных часов Epix, которые были впервые выпущены еще в 2015 году. Новая версия будет иметь круглый циферблат и будет поддерживать встроенный GPS, а также обычную функцию биометрического отслеживания, такую ​​как кислород в крови, датчик сердцебиения и даже отображение сна. Третья линейка умных часов состоит из Instinct 2 и Instinct 2S, которые сохраняют свой оригинальный прочный дизайн, аналогичный оригинальному Instinct, выпущенному еще в 2018 году. Сообщается, что эти часы оснащены дисплеем с электронными чернилами, который обеспечивает более длительное время автономной работы, а также оснащены такими функциями, как частота сердечных сокращений, шаги и отслеживание сна.