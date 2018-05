Появились изображения нового мобильного девайса Motorola One Power. Смартфон Motorola One Power получит безрамочный дисплей с вырезом, датчики и фронтальную камер. В тыльной части корпуса разместится сдвоенная камера. Сзади можно заметить фирменный логотип. Анонс устройства Motorola One Power состоится этим летом. О стоимости устройства Motorola One Power пока не сообщается.