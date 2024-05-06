Появились качественные инсайды по дизайну Pixel 9

Если верить зарубежным журналистам, серия смартфонов Pixel 9 отправится в официальный релиз в течение следующего месяца. Всё дело в том, что компания Google может представить новые смартфоны уже в этом месяце на мероприятии Google I/O 2024, но в релиз они уйдут, естественно, немного позже. И в сети бытует мнение, что Google может запустить сразу три модели Pixel в этом году — речь идёт про стандартный вариант смартфона, вариант Pro и XL-вариант для тех, кто ищет диагональ побольше. Кроме того, сегодня информационному изданию Android Central удалось достать чехлы от Thinborne, популярного производителя чехлов, который изготовил первые модели чехлов для смартфонов Google нового поколения. Эти чехлы показывают, что Google действительно готовит три разных варианта смартфона, которые существенно отличаются друг от друга своими габаритами, но в целом дизайн у них более или менее идентичный.

Более того, слив данных чехлов подтвердил, что компания приняла решение слегка изменить дизайн системы камер в своих смартфонах нового поколения — теперь они будут расположены на выдвинутой платформе в форме пилюли, которая в корне выделяется на фоне того, что было в предыдущих устройствах. Это было ожидаемо, потому что в плане дизайна флагманы Google довольно длительное время не выделялись на фоне остальных смартфонов, да и между собой почти не отличались, что осложняло маркетинг. Теперь же у компании будет мощный инструмент для продвижения новых флагманов.