Появились качественные рендеры флагмана ViVo Z6 5G

В интернете и социальных сетях опубликовали качественные рендеры нового флагмана компании ViVo. Флагманом этого года компании ViVo станет смартфон с названием Z6 5G.

Судя по изображению, смартфон получит дисплей с отверстием в правом верхнем углу для селфи-камеры. Также на изображении можно увидеть, что на задней части корпуса разместили сканер отпечатков пальцев и основную камеру с четырьмя модулями.

За производительность смартфона ViVi Z6 5G будет отвечать новый игровой процессор Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G. Процессор Qualcomm Snapdragon 765G это восьмиядерный процессор который построен по 7-нанометровому техпроцессу. За автономность смартфона будет отвечать энергоёмким аккумулятором на 5000 мАч.

Компания ViVO должно представит смартфон 29 февраля на презентации которое пройдет в Китае.