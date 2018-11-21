Появились новые рендеры и подробности о флагмане Mi 9 от компании Xiaomi

Появилась информация о пока не представленном официально смартфоне Xiaomi Mi 9. Гаджет получит 6,4-дюймовый экран и сканер отпечатков пальцев, который будет интегрирован в поверхность дисплея. В основе устройства ляжет процессор Snapdragon 8150. Главная камера флагмана получит три оптических компонента, среди которых выделяется сенсор Sony IMX586 на 48 МП. Также отмечается коннектор USB Type-C, защита от воды и пыли по стандарту IP68. Питание будет обеспечивать аккумуляторная батарея емкостью 3700 мА.ч. Новинка выйдет в первой половине 2019 года. Стартовая цена составит 500 долларов.