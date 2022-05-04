Появились новые спецификации графических процессоров AMD RDNA3

Появился новый список спецификаций графических процессоров AMD Navi 3x следующего поколения, основанных на графической архитектуре RDNA3, с меньшим количеством CU. Оказывается, большой графический процессор Navi 31 оснащен 12 288 потоковыми процессорами в 48 WGP (процессоры для рабочих групп), 12 SA (шейдерные массивы) и 6 SE (шейдерные механизмы). Это по-прежнему означает увеличение количества потоковых процессоров на 140% по сравнению с Navi 21. Этот чип будет использоваться в SKU, которые придут на смену сериям Radeon RX 6800 и RX 6900.

Вторым по величине чипом в этой серии является Navi 32, с третями вычислительными чипами Navi 31. Это 8192 потоковых процессора в 32 WGP, 8 SA и 4 SE. Чипсет Navi 32 работает на преемниках серии RX 6700. Третьим по величине чипом является Navi 33, с половиной мощности Navi 32 и одной третью мощности Navi 31. Это означает, что 4096 потоковых процессоров распределены по 16 WGP, 4 SA и 2 SE. О других характеристиках, таких как ширина шины памяти, ничего не сообщается, но ходят слухи, что AMD удваивает технологию памяти Infinity Cache, предоставляя этим чипам еще больший кэш-память на кристалле. Также ожидается, что RDNA3 улучшит производительность трассировки лучей, поскольку большая часть конвейера трассировки лучей обрабатывается оборудованием с фиксированными функциями.

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