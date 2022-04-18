Появились первые фото видеокарты ASRock Radeon RX 6400 Challenger

Похоже что, запуск графической карты начального уровня Radeon RX 6400 для настольных ПК не за горами и уже появляются первые изображения карт с нестандартным дизайном. RX 6400 Challenger от ASRock, изображенный ниже, имеет простой алюминиевый моноблочный вентилятор-радиатор и не имеет каких-либо разъемов питания, поскольку 6-нм кремний "Navi 24" может обойтись менее чем 75 Вт TGP. RX 6400 оснащен 768 потоковыми процессорами в 12 вычислительных блоках RDNA2 и 64-битным интерфейсом памяти GDDR6, поддерживающим 4 ГБ памяти. Ожидается, что видеокарта будет официально запущена 20 апреля.