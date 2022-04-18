Появились первые фото видеокарты ASRock Radeon RX 6400 Challenger

Похоже что, запуск графической карты начального уровня Radeon RX 6400 для настольных ПК не за горами и уже появляются первые изображения карт с нестандартным дизайном. RX 6400 Challenger от ASRock, изображенный ниже, имеет простой алюминиевый моноблочный вентилятор-радиатор и не имеет каких-либо разъемов питания, поскольку 6-нм кремний "Navi 24" может обойтись менее чем 75 Вт TGP. RX 6400 оснащен 768 потоковыми процессорами в 12 вычислительных блоках RDNA2 и 64-битным интерфейсом памяти GDDR6, поддерживающим 4 ГБ памяти. Ожидается, что видеокарта будет официально запущена 20 апреля.

NVIDIA GeForce MX550 соответствует графическому процессору R…
NVIDIA GeForce MX550 соответствует графическому процессору RНедавно анонсированная дискретная мобильная видеокарта начального уровня NVIDIA GeForce MX550 на базе Tur…
Подробные характеристики видеокарты AMD Radeon RX 7950 XT…
Подробные характеристики видеокарты AMD Radeon RX 7950 XTСегодня стали известны подробные характеристики грядущей видеокарты AMD Radeon RX 7950 XT. Видеокарта буд…
Появились первые фотографии печатной платы GALAX GeForce RTX…
Появились первые фотографии печатной платы GALAX GeForce RTXПоявились первые изображения печатной платы GALAX GeForce RTX 3090 Ti Hall of Fame (HOF) OCLab Edition. Э…
EK и XFX анонсировали видеокарту XFX Speedster ZERO Radeon R…
EK и XFX анонсировали видеокарту XFX Speedster ZERO Radeon REK совместно с XFX анонсировали видеокарту XFX Speedster ZERO Radeon RX 6900XT RGB EKWB с водоблоком. …
ZOTAC представила видеокарту RTX 3090 Ti PGF OC в Китае…
ZOTAC представила видеокарту RTX 3090 Ti PGF OC в КитаеКомпания ZOTAC запускает свою флагманскую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3090 Ti PGF OC в Китае. Эта…
AMD анонсирует видеокарты Radeon PRO серии W6000…
AMD анонсирует видеокарты Radeon PRO серии W6000AMD объявила о запуске видеокарт Radeon PRO серии W6000, в которую вошли модели: Radeon PRO W6500M, Radeo…
Представлена ​​линейка мобильных графических процессоров Int…
Представлена ​​линейка мобильных графических процессоров IntIntel представила линейку мобильных графических процессоров Intel Arc «Alchemist». Они будут запущены дву…
Исследователи используют отпечатки пальцев GPU для отслежива…
Исследователи используют отпечатки пальцев GPU для отслеживаСегодня исследователи объявили, что им удалось использовать WebGL (библиотеку веб-графики) в своих интере…
Обзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440pОбзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p
Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)
Обзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпусаОбзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпуса
Обзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor