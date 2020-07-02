Появились первые изображения встроенного графического ядра Intel Xe

Главный инженер Intel по графике Раджа Кадури поделился изображениями того, как будут выглядеть будущие графические процессоры Intel Xe. Intel Xe предназначены как встроенное графическое ядро. Судя предоставленным изображениям, графические процессоры нового поколения будут включать в себя несколько семейств Xe. Разные размеры микросхем на это указывают. Будут доступны одночиповые, двухчиповые и четырехчиповые решения. Многочиповые продукты будут использоваться для профессиональных задач благодаря ее масштабируемости.

Графические процессоры Xe от Intel в настоящее время все еще находятся на стадии тестирования