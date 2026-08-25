Появились первые отзывы на iPhone Ultra

До презентации первого складного iPhone, вероятно, осталось всего несколько недель. И на фоне подготовки к запуску издание Bloomberg раскрыло некоторые особенности устройства, которые особенно впечатлили первых тестировщиков так называемого iPhone Ultra. По данным издания, пользователи, которые уже успели протестировать будущий складной смартфон внутри компании, очень хвалят устройство — оно получило положительные отзывы сразу по нескольким направлениям. Например, тестировщикам понравились общий дизайн и форм-фактор iPhone Ultra. Особенно они оценили то, насколько удобно смартфон помещается в кармане. Положительные отзывы также получил шарнирный механизм, который показал себя достаточно прочным, а внутренний дисплей с интерфейсом, напоминающим iPad, оказался удобным для повседневного использования.

Тестировщиков впечатлила и возможность использовать складной iPhone в качестве видоискателя для камеры. Впрочем, отсутствие телеобъектива может разочаровать некоторых пользователей, особенно с учётом ожидаемой цены устройства примерно в 2000 долларов. По слухам, Apple представит iPhone Ultra уже в следующем месяце. Смартфон должен получить внешний 5,5-дюймовый дисплей и внутренний экран диагональю 7,76 дюйма. Основная камера будет состоять из двух модулей — основного сенсора на 48 Мп и сверхширокоугольной камеры. Также ожидается появление Touch ID, встроенного непосредственно в кнопку питания, а Face ID не будет.
HONOR X80 Pro Max показали на фото …
Сетевые инсайдеры опубликовали первые фото смартфона HONOR X80 Pro Max, релиз которого состоится уже в эт…
iQOO Z11 получит батарею на 7050 мАч …
Компания iQOO раскрыла подробности о смартфоне iQOO Z11, который будет официально представлен 20 августа.…
Nubia представила смартфон Neo 5 GT Special Edition…
Компания Nubia пополнила ассортимент смартфонов моделью Neo 5 GT Special Edition, главной особенностью ко…
Смартфон POCO X5 больше не получит обновлений …
Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов и планшетов, которые больше не будут получать обновления о…
Телефон HMD Touch AI выходит в мировую продажу …
Компания HMD выпускает телефон Touch AI за пределы китайского рынка, где он был представлен около трех не…
Samsung объяснила покраснение экрана в Galaxy S26 Ultra…
Вскоре после начала продаж Galaxy S26 Ultra в сети начали появляться сообщения о проблеме с красноватым о…
Xiaomi выпустит новые флагманы сразу по всему миру…
Несколько дней назад появились слухи о том, что Xiaomi впервые выпустит Xiaomi 18 Pro на мировом рынке, т…
Смартфон Vivo S60 получит защиту от воды …
Авторитетный инсайдер Experiencemore поделился подробностями о смартфонах серии Vivo S60, которые будут о…
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor