Появились первые отзывы на iPhone Ultra

До презентации первого складного iPhone, вероятно, осталось всего несколько недель. И на фоне подготовки к запуску издание Bloomberg раскрыло некоторые особенности устройства, которые особенно впечатлили первых тестировщиков так называемого iPhone Ultra. По данным издания, пользователи, которые уже успели протестировать будущий складной смартфон внутри компании, очень хвалят устройство — оно получило положительные отзывы сразу по нескольким направлениям. Например, тестировщикам понравились общий дизайн и форм-фактор iPhone Ultra. Особенно они оценили то, насколько удобно смартфон помещается в кармане. Положительные отзывы также получил шарнирный механизм, который показал себя достаточно прочным, а внутренний дисплей с интерфейсом, напоминающим iPad, оказался удобным для повседневного использования.

Тестировщиков впечатлила и возможность использовать складной iPhone в качестве видоискателя для камеры. Впрочем, отсутствие телеобъектива может разочаровать некоторых пользователей, особенно с учётом ожидаемой цены устройства примерно в 2000 долларов. По слухам, Apple представит iPhone Ultra уже в следующем месяце. Смартфон должен получить внешний 5,5-дюймовый дисплей и внутренний экран диагональю 7,76 дюйма. Основная камера будет состоять из двух модулей — основного сенсора на 48 Мп и сверхширокоугольной камеры. Также ожидается появление Touch ID, встроенного непосредственно в кнопку питания, а Face ID не будет.