Появились промо-материалы Google Pixel 8a

В следующем месяце на мероприятии Google I/O 2024 ожидается официальный релиз смартфона Pixel 8a — доступной версии флагманских устройств серии Pixel 8, которые продаются достаточно неплохо и пользуются приличным спросом на рынке. За последние несколько месяцев в сети появилось очень много утечек относительно данного гаджета — интересной информации о данном устройстве предостаточно, чтобы примерно понимать ситуацию и оценивать грядущий смартфон с положительной стороны. Более того, сегодня журналисты информационного издания Android Headlines получили новую информацию о Pixel 8a из маркетинговых материалов, которые должны использоваться для рекламы нового гаджета после его релиза.

Например, там указано, что смартфон Pixel 8a будет предлагать новые функции камеры на основе искусственного интеллекта — речь про опции Best Take, Audio Magic Eraser и Night Sight. Собственно, производитель достаточно длительное время делает упор именно на этом направлении преимуществ, вкладывая внушительные деньги именно в технологии на базе искусственного интеллекта. Это куда выгоднее, чем ставить камеру топового уровня, так как за сервисы потом можно брать деньги в формате подписки. Кроме того, Google также показала, что Pixel 8a получит функции Call Assist, Email summary и Circle to Search на базе искусственного интеллекта, которые позволят упростить поиск вещей и многое другое. Теперь осталось узнать стоимость смартфона и можно будет говорить о его преимуществах.
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