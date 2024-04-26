Появились промо-материалы Google Pixel 8a

Например, там указано, что смартфон Pixel 8a будет предлагать новые функции камеры на основе искусственного интеллекта — речь про опции Best Take, Audio Magic Eraser и Night Sight. Собственно, производитель достаточно длительное время делает упор именно на этом направлении преимуществ, вкладывая внушительные деньги именно в технологии на базе искусственного интеллекта. Это куда выгоднее, чем ставить камеру топового уровня, так как за сервисы потом можно брать деньги в формате подписки. Кроме того, Google также показала, что Pixel 8a получит функции Call Assist, Email summary и Circle to Search на базе искусственного интеллекта, которые позволят упростить поиск вещей и многое другое. Теперь осталось узнать стоимость смартфона и можно будет говорить о его преимуществах.