Появились тесты новых MacBook Pro

В сети появились первые тесты ноутбука MacBook Pro с встроенной графикой Vega 20, которую анонсировали в конце октября на презентации яблочной компании. Тогда стало понятно, что компания AMD активно выходит на рынок ноутбуков и многим компаниям это нравится. Теперь обнародовали первые тесты таких системы и оказалось, что прирост действительно громадный — встроенная графика позволяет ноутбуку работать намного продуктивнее. Это отличная новость для тех, кто хочет работать с видео или графикой, запускать тяжелые проекты и трудится вдалеке от дома. Конечно, стоимость такого ноутбука довольно высокая — за максимальную комплектацию с вас попросят 7000 долларов. С другой стороны, такой ноутбук прослужит вам верой и правдой еще лет пять как минимум, а потом его можно будет легко продать за хорошие деньги.