Появились живые фотографии флагманов Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20+

В просторах интернета появились живые фотографии двух старших флагманов семейства Samsung Galaxy.

на снимках показаны лишь задние стороны смартфонов.

На первом фото Galaxy S20 Ultra. На второй фотографии вместе с флагманов Samsung Galaxy S20.

У Samsung Galaxy S20 Ultra четыре модуля основной камеры и надпись Space Zoom 100X. Новинка Galaxy S20 Ultra получит 108 Мп основной датчик и телеобъектив на 48 Мп с перископом, который обеспечивает 10-кратный оптический и 100-кратный гибридный зум. Ещё широкоугольную камеру на 12 Мп и датчик ToF.

А вот основная камера флагмана Galaxy S20+ получит 12 Мп датчик + 64 Мп телеобъектив + 12 Мп широкоугольную камеру и датчик ToF.

Семейство флагманов Samsung Galaxy S20 представят 11 февраля 2020 года.