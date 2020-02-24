Появились живые фотографии смартфона OnePlus 8 Pro

Новые флагманы компаний OnePlus уже на походе, в этом году компания представит сразу три модели: OnePlus 8, OnePlus 8 Lite и OnePlus 8 Pro.

Теперь в интернете появились живые фотографии флагманов. А именно модели OnePlus 8 Pro.

На фото показана только задняя сторона смартфона. Основная камера получила дизайн полностью соответствием ранним слухам и рендерам. Основная камера выполнена как прошлогоднего флагмана OnePlus 7T Pro, но отличие все-таки есть и это в четвертом модуле, который расположен отдельно от трех остальных модулей слева.

OnePlus 8 Pro получит датчики с разрешением 60, 16 и 13 Мп, а также дополнительный ToF-модуль. Ещё 6.7 дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления экрана 120 герц, новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сети пятого поколения.