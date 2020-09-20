Появилось изображение дизайна видеокарт AMD Radeon RX 6000 серии

В сети появились первые изображения касаемо дизайна новой серии видеокарт AMD Radeon RX 6000.

Конструкция видеокарт предлагает два решения. Флагманская серия Radeon RX 6900 оснащена тройным вентилятором, а серия Radeon RX 6800/6700 - двойным вентилятором. Дизайн видеокарты выполнен в оригинальных цветах AMD Radeon. Мы видим массивный радиатор и вырезы для отвода горячего воздуха. Есть некоторые сходства с дизайном видеокарты NVIDIA GeForce RTX 20 серии Founders Edition.

Карта имеет два 8-контактных разъема питания, а также разъем HDMI, два порта DisplayPort и USB Type-C (VirtualLink). По центру боковой стороны изображен логотип Radeon.

Более подробные характеристики мы узнаем на онлайн-презентации AMD.