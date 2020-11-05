Появилось первое изображение видеокарты MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X

В сети появилось первое фото новой видеокарты MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X. Изображение предоставил пользователь Harukaze5719. Серия SUPRIM X станет самой дорогой в линейке компании MSI. Видеокарта поставляется с тремя вентиляторами, RGB-подсветкой, массивным радиатором. Компания использовала новую систему охлаждения, это не Gaming/X Tri Frozr 2. Плата предложит высокую производительность в играх, низкие температуры и низкий уровень шума.

Технические характеристики модели не раскрыты. Карта будет поставляться с заводским разгоном. Известно, что MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X поступит в продажу 10 ноября. Поступление видеокарты ожидается, в определенные регионы.
Комментарии и отзывы MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X
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