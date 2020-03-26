Появились официальные пресс-рендеры смартфона OnePlus 8 Pro

2020-03-26, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - OnePlus 8 Pro; [65]
В сети опубликовали официальные пресс-рендеры флагмана OnePlus 8 Pro.

Судя по изображению, новинка получит зеленый расцветок корпуса. Также на дисплее разместили круглый вырез для фронтальной камеры. На задней стороне корпуса смартфона расположилась основная камера с четырьмя модулями c LED вспышкой.

Новинка должна получить 6.78 дюймовый QHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 герц. За производительность смартфона будет отвечать новый топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4510 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.

Основная камера смартфона получит четыре модуля: 48 Мп + 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Также смартфон получит защиту от воты Ip67


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