Появился полный перечень характеристик vivo X300s

Кроме того, X300s будет оснащён аккумулятором ёмкостью 7100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки на 40 Вт. Также смартфон получит 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев второго поколения, порт USB 3.2, металлическую рамку и защиту по стандартам IP68/IP69. Стоит также напомнить, что vivo недавно подтвердила, что X300s будет оснащён 6,78-дюймовым AMOLED дисплеем BOE Q10+ с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1,5K. Смартфон также получит два симметричных динамика, а работать устройство будет на чипе Dimensity 9500. То есть это достаточно неплохой набор характеристик топового уровня, который явно привлечёт внимание аудитории. Вопрос лишь в том, сколько этот смартфон будет стоить за пределами домашнего рынка компании vivo. Пока что эта информация под секретом.