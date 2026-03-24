Появился полный перечень характеристик vivo X300s

Если верить информации инсайдеров, флагманские смартфоны vivo X300s и X300 Ultra должны быть анонсированы в Китае в конце этого месяца. И по мере того, как компания продолжает раскрывать всё больше информации о своих будущих смартфонах, утечка новых данных дала полные характеристики модели X300s. Согласно информации инсайдера, смартфон получит тройную основную камеру с телеобъективом на 50 Мп, ультраширокоугольной камерой на 50 Мп и, что самое главное, основной сенсор камеры на 200 Мп, который получит продвинутую линзу. Ожидается, что фронтальная камера тоже будет иметь разрешение 50 Мп, но это на самом деле не такая уж и важная деталь.

Кроме того, X300s будет оснащён аккумулятором ёмкостью 7100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки на 40 Вт. Также смартфон получит 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев второго поколения, порт USB 3.2, металлическую рамку и защиту по стандартам IP68/IP69. Стоит также напомнить, что vivo недавно подтвердила, что X300s будет оснащён 6,78-дюймовым AMOLED дисплеем BOE Q10+ с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1,5K. Смартфон также получит два симметричных динамика, а работать устройство будет на чипе Dimensity 9500. То есть это достаточно неплохой набор характеристик топового уровня, который явно привлечёт внимание аудитории. Вопрос лишь в том, сколько этот смартфон будет стоить за пределами домашнего рынка компании vivo. Пока что эта информация под секретом.