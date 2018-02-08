Полноэкранный Asus ZenFone 5 засветился на рендере

В сети появились качественные рендеры смартфона Asus ZenFone 5, которые были созданы на основе опубликованных недавно схематических изображений. Устройству приписывают 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 2880:1440 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 5, мощный процессор Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной памяти, а также операционную систему Android 8.0 Oreo. Ориентировочная цена Asus ZenFone 5 составляет 350 евро. Официальный анонс смартфона ожидается на выставке MWC 2018, которая стартует 26 февраля в Барселоне.