Полноэкранный Meizu 15 Plus показался на новых рендерах

2018-01-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Meizu 15 Plus; [142]
Следующим смартфоном Meizu после модели M6S должен стать флагманский Meizu 15 Plus, выход которого будет приурочен к пятнадцатилетнему юбилею компании. Сегодня в сети появились новые рендеры устройства с узкими рамками с трех сторон и более широкой в верхней части. Верхняя рамка шире остальных, потому что на ней расположены датчик и фронтальная камера.

Что до изображения задней панели, то оно демонстрирует вертикальную двойную камеру и сканер отпечатков пальцев. Отметим, что некоторые слухи прочат смартфону сканер, встроенный под дисплей. Также Meizu 15 Plus должен получить топовый процессор Snapdragon 845 или Exynos 8895, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.


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