Полноэкранный флагман Sharp Aquos R2 засветился на пресс-фото

Японские источники поделились информацией и пресс-рендером флагманского смартфона Sharp Aquos R2, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 3040:1440 пикселей и соотношением сторон 19:9. Панель будет выполнена по технологии Free Form IGZO. Эксперты считают, что будет задействован высокоскоростной IGZO-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц. Что до приставки Free Form, то она означает вырез под фронтальную камеру, разрешение которой составит 16,3 Мп. Предполагается, что смартфон также оснастят топовым процессором Snapdragon 845 и как минимум 4 ГБ оперативной памяти.