Полноэкранный ноутбук Asus Adol оценен в 480 долларов

Компания Asus пополнила ассортимент ноутбуков полноэкранной моделью Asus Adol, которая призвана составить конкуренцию Huawei MateBook X Pro. Новинку оснастили 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, который занимает 90% поверхности верхней крышки, клавиатурой с подсветкой, сканером отпечатков пальцев, динамиками SonicMaster, двумя разъемами USB 3.0, одним USB Type-C, HDMI, 3,5 мм аудиоразъемом и слотом для карт памяти microSD. Ноутбук выполнен из металлического сплава. Его масса составляет 1,25 кг, а максимальная толщина – 17,99 мм.

Версия с Intel Core i3-8130U, UHD Graphics 620, 4 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ оценена в 480 долларов, с Intel Core i5-8250U, дискретной графикой Nvidia MX150, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ будет стоить 670 долларов, а версия с Intel Core i7-8550U, UHD Graphics 620, 8 ГБ ОЗУ и SSD 256 ГБ обойдется в 727 долларов.