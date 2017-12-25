Полноэкранный смартфон Meizu M6s засветился в Китае

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Meizu M6s, который может стать первым устройством нового бренда mblu. Смартфон получит 5,7-дюймовый полноэкранный дисплей с неназванным разрешением, аккумулятор на 2930 мАч и габариты 152:72,5:8 мм. Предыдущие слухи приписывали устройству процессор Exynos 7872, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флэш-памяти. Ориентировочная цена смартфона составляет 150 долларов. С такими характеристиками и ценой аппарат вполне может составить конкуренцию недавним Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus.