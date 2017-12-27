Полноэкранный смартфон Sharp засветился в Китае

2017-12-27, Автор - Владимир Байзаров; [114]
В базе данных китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появились сведения о новом смартфоне Sharp с обозначением FS8015. Аппарат оснащен 5.99-дюймовым дисплеем Full Screen с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160:1080 пикселей (формат Full HD+), сдвоенной 12-Мп и 13 Мп камерой, 16 Мп камерой для селфи, неназванным восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц (возможно, Snapdragon 630), 4 и 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3100 мАч и операционной системой Android 8.0 Oreo. Размеры смартфона равны 148:74:7,98 мм, а вес – 167,4 граммам.


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