Полноформатный Sharp Aquos S3 засветился на живых фото

В сети появились живые фото флагманского смартфона Sharp Aquos S3, официальный анонс которого ожидался еще в прошлом месяце. Дизайн устройства ожидаемо похож на iPhone X: вертикальная двойная камера и вырез в верхней части экрана. По словам источника, смартфон получил 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, аккумулятор на 3100 мАч, двойную основную камерую (12 Мп + 13 Мп), 16-Мп фронтальную камеру, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, а также процессор Qualcomm Snapdragon 630 или 660. Также предполагается, что Sharp Aquos S3 оснастят системой разблокировки в духе Face ID на iPhone X.