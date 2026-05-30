Полноразмерные наушники Vivo Over-Ear оценили в 75 долларов

Компания Vivo объявила о выходе своих первых полноразмерных наушников, которые получили название Over-Ear Noise-Canceling Headphones. Новинка характеризуется корпусом массой 238 граммов, конструкцией с мягким оголовьем с покрытием из экокожи и амбушюрами с эффектом памяти, системой активного шумоподавления с эффективностью до 58 дБ, адаптивным режимом шумоподавления, 40-миллиметровыми динамическими излучателями с биокомпозитной мембраной и магнитной системой, сертификацией Hi‑Res Audio, поддержкой кодеков AAC, SBC и LDAC, диапазоном частот от 20 Гц до 40 кГц, возможностью преобразовать стереозвук в виртуальный 360‑градусный звук, поддержкой одновременного сопряжения с тремя устройствами, поддержкой Bluetooth 5.4 с задержкой в игровом режиме 47 мс, голосовым управлением, перевод речи в реальном времени, временем автономной работы до 75 часов и временем на полную зарядку через порт USB Type‑C 2,5 часа. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 75 долларов.

