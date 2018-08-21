Полностью безрамочный Xiaomi Mi Mix 3 на новом рендере

Флагманская серия Xiaomi Mi Mix всегда была одним из лидеров в «безрамочности» – экраны этих смартфонов занимали наибольшую площадь передней панели. Если новая утечка окажется достоверной, то этой осенью нас ждет долгожданный прорыв. Очередной рендер демонстрирует минимальные рамки и отсутствие каких-либо вырезов. Ни «бровей» тебе, ни модных нынче «капель». Сканер отпечатков пальцев наверняка интегрирован с дисплеем, а вот куда китайские инженеры спрятали фронтальную камеру и датчики, узнаем во время официальной презентации.

Предыдущая утечка прочила устройству грядущий топовый чипсет Snapdragon 855, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти, сдвоенную камеру с модулями на 16 Мп и 12 Мп, аккумулятор емкостью 3850 мАч, поддержку сетей 5G, корпус толщиной 6 мм, а также защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.